GTA 6 est presque prêt : Rockstar annonce la date des précommandes au 25 juin

L’annonce a été faite par Rockstar Games, GTA 6 sortira sur consoles le 25 juin, en précommande uniquement. Les versions PC attendront encore quelques mois.

Rockstar Games a annoncé mercredi que les précommandes de Grand Theft Auto 6 seraient disponibles à partir du 25 juin sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. L’annonce s’est accompagnée de la révélation de la pochette officielle du jeu, dont le style s’inscrit dans la continuité des précédents épisodes de la série.

Une sortie officielle le 29 novembre

Le jeu est attendu dans les rayons le 19 novembre 2026, exclusivement sur consoles dans un premier temps. Une version PC n’a pas été confirmée par le studio, bien qu’une sortie ultérieure, en 2027 ou 2028, reste probable au regard des habitudes de Rockstar sur les précédents volets.

Le titre avait été officiellement annoncé le 4 décembre 2023. La bande-annonce dévoilée à cette occasion avait alors enregistré un nombre élevé de vues sur YouTube dans ses premières heures. Depuis, le jeu a connu deux reports successifs, d’abord vers le 26 mai 2026, puis vers la date actuelle de novembre, avant que le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, ne confirme en février dernier que cette échéance restait maintenue.

Une histoire qui se déroule à Vice City

Côté contenu, GTA 6 se déroule à Vice City, intégrée dans un État fictif baptisé Leonida, et propose deux personnages jouables : Jason Duval et Lucia Caminos. Les éléments communiqués par Rockstar décrivent un monde ouvert plus dense que celui de GTA 5, ancré dans une Floride contemporaine fictive, avec une dimension satirique autour des réseaux sociaux et de la criminalité.

Certains analystes évoquent des chiffres de ventes potentiellement très élevés dès le premier jour, bien que de telles projections restent, par nature, spéculatives.