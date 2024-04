Le prix des smartphones pourrait baisser en 2025, TSMC optimise encore sa gravure en 5 nm

Le fondeur taiwanais TSMC vient de dévoiler une nouvelle technologie de production N4 et N5. Appelée N4C, celle-ci simplifie le procédé de gravure en 5 nm et devrait réduire les coûts de production mais peut-être également le prix de certains smartphones à l’avenir.

©TSMC

La technologies de gravure en 5 nm a encore de belles années devant elles. Alors que certains fondeurs ont entamé la course au 2 nm voire au 1,4 nm comme Samsung, TSMC aurait également des projets pour les finesses précédentes.

Pourtant, malgré son âge et la volonté du fondeur de baisser les prix de la gravure en 3 nm pour attirer les clients, le 5 nm ne va pas être mis au rebut pour autant. En effet, TSMC vient d’officialiser une nouvelle technologie de production pour cette gravure nommée N4C.

Celle-ci devrait améliorer la production de TSMC en offrant des réductions de coûts significatives et en améliorant l’efficacité de la conception. Selon le vice-président de l’entreprise, Kevin Zhang, cela pourrait représenter une amélioration de près de 4% de la densité des N5 et N4 mais aussi une optimisation des performances des transistors.

Les SoC en 5 nm bientôt plus simple à produire

©TSMC

Le processus N4C fait partie de la famille de nœuds N5/N4 de TSMC qui engloberait ici le 5 nm. Il s’appuie sur le nœud de gravure N4P et vise à réduire les coûts jusqu’à 8,5% grâce à des modifications de conception.

Le grand intérêt de cette nouvelle technologie réside donc dans les économies qu’elle peut entraîner. N4C permet aux clients de TSMC de réduire les coûts en supprimant certains masques et en améliorant la conception originale, comme les cellules standard et SRAM.

L’introduction de N4C est donc importante pour TSMC mais aussi pour l’ensemble du marché de la tech. En offrant aux clients un moyen de réduire considérablement leurs coûts de production pour un nœud en 5 nm, elle pourrait également permettre une baisse substantielle des prix des appareils.

Vers une baisse des prix des smartphones ?

En somme, ces économies faites par les constructeurs grâce au processus N4C pourraient permettre aux consommateurs lambda de payer moins cher certains smartphones. Cela ne concernerait, en revanche, pas forcément les smartphones haut de gamme les plus récents utilisant une gravure plus évoluée.

Il est vrai que la gravure en 3 nm devrait représenter une amélioration des produits devant l’utiliser, notamment en ce qui concerne l’efficacité énergétique. Cependant, le fait que le 5 nm va être moins coûteux à produire pourrait en faire un choix populaire auprès des constructeurs.

TSMC devant commencer la production du N4C en 2025, il est possible qu’à l’avenir plus d’appareils tirent avantage de cette finesse de gravure afin d’être plus abordables. Il faut espérer en revanche que les constructeurs ne profitent pas de cette nouvelle technologie pour augmenter davantage leur marge en n’opérant aucune baisse des prix.