Le puissant smartphone Nubia Z50 est en promo à seulement 335€ sur AliExpress

Nubia Z50 > 335€ chez AliExpress

Cette année, AliExpress fait plaisir à tous ses clients pour la Saint Valentin avec un magnifique bouquet de promotions sur de nombreux produits high tech.

Si vous cherchez un smartphone 5G puissant avec un bon écran et des capteurs photos de qualité, alors le Nubia Z50 est fait pour vous. D’autant plus qu’il est actuellement à prix sacrifié. Normalement en vente à 599€ sur le site officiel de la marque, le Nubia Z50 est en promotion jusqu’au 17 février pour seulement 335 euros !

⚙️ Un rapport qualité-prix à tomber par terre

Vous ne connaissez pas la marque Nubia ? Il s’agit pourtant d’une marque qui produit des smartphones avec un excellent rapport qualité-prix. Vous allez le voir, la fiche de caractéristiques est impressionnante pour le prix.

En effet, le Nubia Z50 tourne avec la surpuissante puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 qui équipe d’habitude les modèles haut de gamme à plus de 1000 euros. En plus, le processeur est épaulé par 12 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage.

Mais le Z50 n’est pas seulement un téléphone puissant. Vous bénéficierez également d’un bel écran AMOLED 6.67 pouces avec un taux de rafraichissement de 144 Hz et une définition Full HD +.

Et vous pourrez également prendre d’excellentes photos avec le capteur 35mm avec stabilisateur optique, le Sony IMX787 de 64 mégapixels, ainsi qu’avec l’ultra grand angle 50 mégapixels. Enfin, en façade, on retrouve un capteur de 16 mégapixels pour prendre des selfies de qualité.

Pour terminer cette fiche technique, l’autonomie est assurée par une batterie de 5000 mAh qui se recharge très rapidement avec la SuperCharge 80W.

Vous l’aurez compris, pouvoir s’offrir un smartphone de cette qualité pour seulement 335 euros est un petit exploit. Le Nubia Z50 s’impose en ce début d’année 2024 comme l’un des meilleurs rapport qualité-prix du marché, ni plus ni moins.