Le Ryzen 7 5700U apparait sur AoTS : Lucienne ou Cezanne ?

Le processeur AMD Ryzen 7 5700U a récemment fait une petite escapade dans le benchmark AoTS. Cette puce 8 cœurs / 16 threads est la probable successeur de l’actuel Ryzen 7 4800U, également un 8 cœurs / 16 threads, puisque le Ryzen 7 4700U est un simple 8 cœurs / 8 threads. Cette gamme Ryzen 5000 mobile relayerait les Ryzen 4000 Renoir lancés en début d’année.

Par ailleurs, on découvre pour la première fois la mention du nom de code Lucienne. Ce choix donne peut-être quelques indications. Lucienne Bisson, artiste elle-même, vécue de 1880 à 1939. Elle était la fille cachée de Pierre-Auguste Renoir et de Frédérique Vallet-Bisson. A partir de là, on peut supposer que ces Ryzen 5000 Lucienne soient une itération de Renoir ; auquel cas, ils pourraient toujours embarquer des cœurs CPU sous architecture Zen 2 et une solution graphique intégrée Vega. En revanche, les Ryzen Cezanne bénéficieraient quant à eux d’une architecture CPU Zen 3.

Pas d’informations à propos des fréquences

Pour l’instant, impossible de savoir si ce Ryzen 7 5700U appartient à la famille Lucienne ou Cezanne. On ne connait pas non plus ses fréquences. Sur le test AoTS, la puce fonctionne sur l’API Vulkan en 1080p avec les réglages « Low ». il n’y a aucune entrée pour les Ryzen 7 4800U ou Ryzen 7 4700U avec ces mêmes critères ; par conséquent, comparer des résultats ne serait pas pertinent.

Source : Tom’s Hardware US