Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ne serait finalement pas la révolution tant attendue

Les premières rumeurs sur la prochaine puce phare de Qualcomm brossent un tableau contrasté : si le processeur graphique bénéficierait d’améliorations notables, les performances CPU pourraient décevoir.

Le passage de Qualcomm à la gravure en 2 nm de TSMC laissait entrevoir des progrès sensibles sur l’ensemble des composants du futur Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Mais selon une fuite relayée par le leaker Fixed-focus digital cameras, la réalité pourrait être plus nuancée, du moins en ce qui concerne les performances du processeur central.

Une nouvelle architecture CPU, mais des gains modestes

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro adopterait une configuration de cluster CPU inédite, organisée en « 2 + 3 + 3 », abandonnant ainsi le schéma « 2 + 6 » de son prédécesseur, le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cette nouvelle organisation, couplée à des fréquences pouvant atteindre 5,00 GHz, devrait en principe se traduire par des gains en performances mono-cœur et multi-cœur.

Pourtant, la même source indique que la progression en termes de performances CPU resterait inférieure à 20 % par rapport à la génération précédente. Un chiffre qui, compte tenu du changement de procédé de fabrication et de l’évolution de l’architecture, pourrait surprendre.

Le GPU et l’IA en tête de liste des améliorations

C’est du côté du processeur graphique que les changements seraient les plus marqués. L’Adreno 850 embarqué dans ce SoC disposerait d’un cache élargi, d’une bande passante mémoire augmentée de 50 % et serait compatible avec la mémoire LPDDR6. Ces évolutions devraient profiter aussi bien aux performances en jeu qu’aux capacités d’intelligence artificielle exécutées directement sur l’appareil.

Ces spécifications techniques visent deux objectifs principaux :

L’intelligence artificielle : L’augmentation de la bande passante et de la mémoire cache devrait fluidifier les calculs liés à l’IA générative directement sur l’appareil. Le jeu vidéo : Ces améliorations permettraient de soutenir des taux de rafraîchissement plus élevés, notamment sur les titres gourmands ou les logiciels d’émulation.

À titre de comparaison, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 est déjà capable de faire tourner des titres AAA via des logiciels d’émulation. La prochaine génération pourrait donc franchir un nouveau palier dans ce domaine, même si les performances CPU ne constituent pas son point fort.