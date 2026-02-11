Snapdragon 8 Elite Gen 5 : Une catastrophe thermique malgré le ventilateur ? La preuve en vidéo

Le port natif de Tomb Raider 2013 tourne à 60 FPS stables sur l’iPhone 17 Pro Max (A19 Pro) et le Redmagic 11 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5), mais l’iPhone affiche une meilleure qualité de textures et des températures plus basses (39°C contre 44°C), malgré l’absence de système de refroidissement actif.

Une analyse technique publiée le 10 février 2026 examine les capacités des processeurs mobiles actuels, l’A19 Pro d’Apple et le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, lors de l’exécution du jeu vidéo Tomb Raider (2013). Les tests, basés sur une démonstration vidéo, révèlent une stabilité du taux de rafraîchissement à 60 images par seconde sur les deux plateformes, malgré des divergences notables en matière de gestion thermique et de résolution d’affichage.

Maintien des fréquences d’images et modes graphiques

Selon les tests du youtubeur Dame Tech, l’iPhone 17 Pro Max (équipé de la puce A19 Pro) et le Redmagic 11 Pro (équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5) parviennent tous deux à maintenir une moyenne stable de 60 images par seconde (FPS). Cette performance est observée lors de diverses séquences de jeu, confirmant la capacité des puces de 2026 à gérer ce titre sorti initialement treize ans plus tôt.

Les tests indiquent toutefois que cette fluidité dépend du mode d’affichage sélectionné. Le portage mobile de Tomb Raider ne propose que deux préréglages : “Performance” et “Graphismes”. Le maintien des 60 FPS n’est possible qu’en mode “Performance”. L’activation du mode “Graphismes” limite automatiquement le taux de rafraîchissement à 30 FPS sur les deux appareils.

Disparités de résolution et de qualité des textures

Bien que la fluidité soit identique, l’analyse met en évidence des différences dans la qualité du rendu visuel. Les données techniques affichées lors du test sur l’iPhone 17 Pro Max indiquent une résolution de rendu de 2151 x 990 pixels. Les métriques de résolution pour la version Android exécutée sur le Redmagic 11 Pro ne sont pas affichées.

L’observation des textures suggère une qualité supérieure sur le matériel Apple. Le rapport note que l’iPhone 17 Pro Max affiche des textures plus détaillées et fonctionne à une résolution plus élevée que son concurrent sous Android dans ce cas précis. Il n’est pas précisé si cette différence résulte d’une limitation matérielle ou d’une optimisation logicielle inégale de la part des développeurs du portage pour l’écosystème Android.

Gestion thermique et efficacité énergétique

L’analyse des températures durant une session de jeu de 17 minutes révèle un écart thermique entre les deux terminaux.

iPhone 17 Pro Max : la température mesurée a atteint 39 degrés Celsius.

Redmagic 11 Pro : la température mesurée a atteint 44 degrés Celsius.

Il est à noter que le Redmagic 11 Pro dispose d’un système de refroidissement actif comprenant un ventilateur dédié tournant à haut régime et un refroidissement liquide. Malgré ce dispositif, l’appareil a enregistré une température supérieure de 5 degrés à celle de l’iPhone 17 Pro Max. Aucun ralentissement ni problème de fluidité d’image n’a été détecté sur l’un ou l’autre des appareils durant la session, indiquant que les seuils de bridage thermique n’ont pas été atteints.

Contexte comparatif avec l’émulation

Le rapport souligne un contraste entre la performance de ce portage natif et les capacités d’émulation observées précédemment. Des tests antérieurs sur la génération précédente de puce Qualcomm (Snapdragon 8 Elite) avaient montré que le titre pouvait fonctionner à plus de 60 images par seconde en définition 4K via l’émulation.

Cette donnée suggère que le portage natif actuel sur Android pourrait bénéficier d’optimisations supplémentaires pour exploiter pleinement la puissance du Snapdragon 8 Elite Gen 5.