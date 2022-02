Le Wi-Fi 6 / 6E supplantera le Wi-Fi 5 en 2022 selon TrendForce

TrendForce livre un rapport intéressant sur l’adoption du Wi-Fi 6. Ses analystes estiment que ce standard supplantera le Wi-Fi 5 au cours de l’année 2022. Ils s’attendent à ce que les dispositifs Wi-Fi 6 et 6E deviennent majoritaires dans les prochains mois, avec une part de marché de 58 % contre 43 % en 2021.

Rappelons que le Wi-Fi 6 a fait ses débuts en 2019. Depuis, selon les données de TrendForce, il prend son essor à un rythme stable d’environ 15 points par an. Reste qu’encore aujourd’hui, toutes les box des opérateurs ne proposent pas cette norme. En effet, les Livebox 5 d’Orange et Freebox Pop notamment se limitent à du Wi-Fi 5.

Nom du Wi-Fi Norme Wi-Fi Date de lancement Débit maximal Wi-Fi 1 802.11 b 1999 11 Mbit/s Wi-Fi 2 802.11 a 1999 54 Mbit/s Wi-Fi 3 802.11 g 2003 54 Mbit/s Wi-Fi 4 802.11 n 2009 600 Mbit/s Wi-Fi 5 802.11 ac 2014 6,93 Gbit/s Wi-Fi 6 802.11 ax Fin 2019 9,6 Gbit/s

Le Wi-Fi 7 fin 2023

Concernant le Wi-Fi 7, l’article de TrendForce stipule qu’il devrait commencer à être déployé fin 2023 voire début 2024. Il précise que des entreprises comme MediaTek, Qualcomm ou encore Broadcom planchent déjà sur des solutions Wi-Fi 7, mais qu’il reste de nombreux défis à relever avant que cette norme se généralise. Dans un article publiée le 20 janvier dernier par Mediatek, on peut lire que le « Wi-Fi 7 est unique en ce sens qu’il offre des capacités entièrement nouvelles dans tous les spectres disponibles pour les utilisations Wi-Fi, notamment 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. Wi-Fi 7 offrira des vitesses 2,4 fois plus rapides que Wi-Fi 6« . Néanmoins, d’autres estiment que le Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) permettra des débits d’environ 30 Gbit/s contre 9,6 Gbit/s pour le Wi-Fi 6 (6,93 Gbit/s pour le Wi-Fi 5).

Sources : TrendForce, Tp-link, Ariase, Mediatek