Les configurations PC officielles pour Forza Horizon 5

C’est l’un des jeux de course les plus attendus de l’année : Forza Horizon 5. Le titre de Turn 10 entrera en piste le 5 novembre prochain. Le jeu est attendu sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Si vous souhaitez vous y adonner sur cette dernière plateforme, nous connaissons désormais les configurations minimale, recommandée mais aussi « idéale ».

Dans tous les cas, il faut un PC sous Windows 10 et prévoir 110 Go d’espace disque, idéalement sur un SSD. La configuration minimale mentionne un processeur AMD Ryzen 3 1200 ou Intel i5-4460 ; une carte graphique AMD Radeon RX 470 ou NVIDIA GeForce GTX 970 ; 8 Go de RAM.

Liste des volants pris en charge dès la sortie

La configuration recommandée place le curseur légèrement plus haut, sans pour autant être particulièrement exigeante. En effet, elle renseigne un processeur AMD Ryzen 5 1500X ou Intel Core i5-8400 ; une carte graphique AMD Radeon RX 590 ou NVIDIA GeForce GTX 1070 ; 16 Go de RAM.

Enfin, la configuration idéale, bien qu’on ne sache pas quels paramètres de jeu elle implique, exige un processeur Ryzen 7 3800XT ou Intel Core i7-10700K ; une carte graphique AMD Radeon RX 6800 XT ou NVIDIA RTX 3080 ; toujours 16 Go de RAM. On suppose que de telles configurations permettent le 4K / 60 IPS.

Rappelons que Forza Horizon 5 propose du ray tracing mais uniquement dans le mode Forzavista.

Par ailleurs, pour les joueurs qui possèdent un volant, le studio liste des modèles Logitech, Thrustmaster et Fanatec pris en charge dès le départ. Voici lesquels :

Logitech : Driving Force, G25, G27, G29, G920, G923PS, G923XB, Momo Racing.

Thrustmaster : Ferrari 458, T150 RS, T300 RS, T500 RS, TMX, T-GT, TS-XW, TX, TS-PC.

Fanatec : V1, V2, V2.5, CSL, CSL DD, DD1, DD2.

Source : Forza Motorsport