12 minutes de gameplay en 4K sur Forza Horizon 5

La franchise Forza Horion s’est imposée en quelques opus comme la référence des jeux de course automobile en monde ouvert. Inaugurée en octobre 2012 par Forza Horizon, elle accueillera le 9 novembre prochain un cinquième épisode. Ce dernier est sobrement intitulé Forza Horizon 5. Depuis juin, la chaîne YouTube Xbox publie régulièrement des vidéos pour illustrer son jeu ; nous les avons rassemblées en fin d’article. Mais en attendant, en voici une autre montrant une grosse dizaine de minutes de gameplay en 4K, partagée par Don Joewon Song.

Clairement, les habitués de la franchise ne seront pas dépaysés autrement que par le nouveau terrain de jeu, inspiré du Mexique. Graphiquement, les précédents opus étaient de belle vitrine pour les consoles de Microsoft ; ce Forza Horizon 5 semble bien parti pour faire honneur à cette réputation. Le titre, développé par Playground Game et édité par Xbox Game Studios, sera disponible sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Du ray tracing uniquement dans Forza Vista

Forza Horizon 5 doit bénéficier du ray tracing, mais uniquement dans le mode Forza Vista. Sur PC, nous connaissons seulement la configuration minimale ; elle n’est pas du tout exigeante. Le jeu impose Windows 10. Il se contente d’un processeur Intel i3-4170 @ 3,7 GHz ou Intel i5 750 @ 2,67 GHz (quid des processeurs AMD ?) ; d’une carte graphique NVIDIA GTX 760 ou AMD RX 460 ; de 8 Go de RAM. Il occupera néanmoins pas mal de place, avec 80 Go d’espace disque disponible requis.

Sur la page Steam du jeu, on peut lire ceci : « La toute dernière aventure Horizon n’attend que vous ! Partez pour des expéditions à couper le souffle dans un monde ouvert vivant et en constant changement situé dans les paysages magnifiques du Mexique et vibrez au volant de plusieurs centaines de voitures parmi les plus belles au monde ».

Enfin, comme promis, quelques-unes des nombreuses vidéos disponibles sur la chaîne Xbox.