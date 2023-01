Les performances DirectStorage des derniers GPU AMD, Intel et NVIDIA

Une fois n’est pas coutume, l’Arc A770 bat les Radeon RX 7900 XT et GeForce RTX 4080 avec une bande passante légèrement supérieure : jusqu’à 16,8 Go/s en PCIe 4.0, contre 14,6 et 15,3 Go/s respectivement pour la Radeon et la GeForce. Dans tous les cas, les temps de chargement sont drastiquement réduits.