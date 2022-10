L’Arc A770 bat la RTX 4090… sur le terrain du décodage 8K AV1

Les tests de la carte graphique Arc A770 révèlent que le porte-étendard de la gamme Arc Alchemist offre, en moyenne, un niveau de performance inférieur à celui de la GeForce RTX 3060 Ti dans les jeux, que ce soit en 1080p, 1440p ou 2160p. Il y a néanmoins un domaine dans lequel la carte d’Intel fait mieux que toutes les autres GeForce, y compris la GeForce RTX 4090 : le décodage vidéo AV1.

Le développeur de CapFrameX a comparé les performances de plusieurs cartes graphiques (AMD Radeon RX 6800 XT, GeForce RTX 3090, GeForce RTX 4090 et Arc A770) sur ce terrain. Il a utilisé la vidéo YouTube Japan in 8K 60fps utilisant l’AV1. La carte graphique d’Intel sort vainqueur de cette confrontation. En 4K, Radeon RX 6800 XT mise à part, les trois autres cartes sont assez proches et délivrent une lecture globalement fluide. En 8K, l’Arc A770 affiche 59,9 images par seconde en moyenne avec des chutes à 44 IPS dans 0,2 % des cas. Les GeForce RTX 4090 et 4080 de NVIDIA délivrent respectivement 56,8 à 57,6 IPS en moyenne et tombent parfois à 16,6 et 16,7 IPS. La Radeon RX 6800 XT est ici en perdition avec une moyenne de seulement 22 IPS et des chutes à 1,2 IPS.

Les cartes graphiques Intel Arc A750 et A770 surconsomment au repos

Intel leader, AMD dernier ; en attendant les GPU RDNA 3

Les prestations de l’Arc A770 sont cohérentes. Intel a toujours vanté le support complet de l’AV1 pour sa gamme Arc Alchemist.

Celles de la GeForce RTX 4090 par rapport à la RTX 3090 surprennent en revanche, puisque la carte Ada Lovelace hérite d’un double encodeur AV1 grâce à l’intégration du moteur d’encodage NVENC de huitième génération. CapFrameX suggère un problème de pilote.

Enfin, sur le papier, le GPU Navi 21 d’AMD prend bien en charge le décodage AV1, mais galère clairement en 8K.

Le développeur résume : “Les performances de l’Arc A770 ne sont pas vraiment surprenantes car on peut penser qu’elles sont le fruit d’une accélération matérielle native. La RTX 4090 semble toujours avoir des problèmes de pilote. RDNA 2 est malheureusement totalement inadapté à une sortie d’images 8K fluide lors de l’utilisation du codec AV1. RDNA 3 corrigera sûrement cette lacune prochainement”.

Source : CapFrameX