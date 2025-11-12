Les pilotes d’avions Boeing seront formés sur Flight Simulator

Boeing lance Virtual Airplane, une plateforme de formation pour pilotes basée sur Microsoft Flight Simulator, combinant cours en ligne et hors ligne, outils pédagogiques interactifs et simulations réalistes d’aéroports.

Boeing a annoncé le lancement d’une nouvelle plateforme de formation baptisée Virtual Airplane, conçue à partir de la technologie de Microsoft Flight Simulator et hébergée sur Microsoft Azure. Cette initiative marque une évolution notable dans l’utilisation des simulateurs grand public à des fins professionnelles, en rendant la formation des pilotes plus accessible et plus flexible.

La première application issue de cette plateforme, appelée Procedures Trainer, est dédiée à la formation sur le Boeing 737 Max. Elle permet aux élèves pilotes de suivre des cours en ligne ou hors ligne, directement depuis un PC Windows, un Mac ou un iPad. Les sessions de formation, d’une durée comprise entre cinq et quinze minutes, couvrent des procédures telles que la préparation du vol ou l’atterrissage.

De nombreuses possibilités pour les instructeurs

Les instructeurs peuvent quant à eux créer, personnaliser et valider des cours fondés sur des données de vol réelles, tout en suivant la progression des apprenants. Le système simule de manière détaillée les environnements aéroportuaires, incluant les portes d’embarquement, les pistes et les voies de circulation, dans plus de 400 aéroports du monde entier.

Le programme offre également la possibilité de travailler en mode hors connexion grâce à des modules téléchargeables, qui se synchronisent automatiquement une fois la connexion rétablie. Les utilisateurs peuvent ainsi s’exercer à tout moment, sans dépendre d’une connexion internet constante.

Trois avions déjà en préparation

Boeing prévoit déjà d’étendre la plateforme Virtual Airplane à d’autres appareils, notamment les 737 NG, 787 Dreamliner et 777X. L’entreprise n’a toutefois pas précisé à quel point la simulation graphique se rapprocherait de la version grand public de Microsoft Flight Simulator, réputée pour son réalisme visuel et sa modélisation à l’échelle planétaire.

Depuis son lancement dans les années 1980, Microsoft Flight Simulator a toujours suscité l’intérêt des pilotes professionnels et des étudiants en aviation, en raison de son approche réaliste du pilotage. Malgré les critiques récentes visant la version 2024 du simulateur — notamment liées à la surcharge de serveurs et à des bugs persistants —, le logiciel reste une référence dans le domaine de la simulation aérienne.

Avec Virtual Airplane, Boeing cherche à exploiter cette base technologique pour créer un environnement d’apprentissage flexible et immersif, adapté à la formation moderne des pilotes.