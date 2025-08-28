Les espions qui ont fait fuiter les secrets industriels de TSMC risquent 14 ans de prison

Trois individus, dont un ancien employé de TSMC passé chez Tokyo Electron, risquent jusqu’à 14 ans de prison pour avoir divulgué illégalement des secrets industriels sur la technologie 2 nm de TSMC, considérée comme un enjeu de sécurité nationale à Taïwan.

Les autorités taïwanaises ont engagé des poursuites contre trois individus impliqués dans la divulgation non autorisée de secrets industriels liés à la technologie de fabrication 2 nm de TSMC. Selon les procureurs, ces personnes risquent jusqu’à 14 ans de prison pour violation des lois sur la sécurité nationale et le vol de propriété intellectuelle.

Une enquête révélant une fuite organisée

Une enquête menée par les autorités taïwanaises a confirmé les soupçons initiaux concernant la fuite de détails sur le procédé de fabrication 2 nm de TSMC. Au cœur de cette affaire se trouve un ancien employé de TSMC, désormais employé par Tokyo Electron, un fournisseur clé d’équipements de fabrication de semi-conducteurs. Ce dernier aurait sollicité des employés encore en poste chez TSMC pour obtenir des informations sensibles sur la technologie 2 nm, afin d’améliorer les machines de gravure de Tokyo Electron.

Une machine de lithographie développée par ASML.

La gravure est une étape cruciale dans la fabrication des semi-conducteurs, consistant à retirer des matériaux d’une plaquette de silicium pour reproduire les motifs des circuits. Malgré les accords de confidentialité stricts de TSMC, l’ancien employé, identifié sous le nom de Chen, aurait délibérément cherché à obtenir ces informations.

Des accusations graves et des peines lourdes

Les procureurs ont inculpé Chen pour cinq ans de prison pour vol de secrets industriels dans l’intention de les utiliser à l’étranger, trois ans pour vol de secrets industriels, et huit ans pour atteinte à la sécurité nationale concernant des secrets stratégiques. Les deux autres accusés, toujours employés chez TSMC au moment des faits, sont poursuivis pour utilisation illégale de secrets industriels à l’étranger et vol de secrets industriels.

Un enjeu de sécurité nationale

TSMC et sa technologie de fabrication jouent un rôle central dans la sécurité nationale et la politique de Taïwan. La maîtrise de la production de semi-conducteurs permet à l’île de se protéger contre les pressions extérieures, notamment celles de la Chine. En conséquence, la protection de la propriété intellectuelle de TSMC est considérée comme une priorité absolue par les autorités taïwanaises.

Cette affaire souligne l’importance stratégique des technologies de pointe dans le secteur des semi-conducteurs, ainsi que les mesures drastiques prises pour en assurer la protection des secrets industriels.