Les prochains processeurs Intel pourraient avoir jusqu’à 52 cœurs

Intel pourrait présenter des Nova Lake S avec jusqu’à 52 cœurs pour les plus haut de gamme, le Core Ultra 9 400K notamment.

Quelques détails sur le LGA 1854

Les fabricants de cartes mères sont en phase de développement précoce de leurs prochaines plates-formes de nouvelle génération, qui présenteront le socket LGA 1854 et le PCH de la série 900. Ces cartes mères intégreront des technologies de nouvelle génération et un support pour une mémoire très rapide, avec les CUDIMM une fois de plus au centre de l’attention en tant que mémoire de choix pour ceux qui souhaitent tirer le maximum de performance de leurs PC.

Support de RAM à 10 GHz

Diverses cartes mères sont en cours de vérification pour la compatibilité avec des vitesses de mémoire supérieures à 10 000 MT/s, grâce au nouveau contrôleur de mémoire intégré sur les CPU Nova Lake-S. En plus des détails de la plateforme, la source partage également des informations sur 7 références qui feront partie de la famille des CPU de bureau Nova Lake-S. Ces configurations incluent :

Comparaison avec les CPU Arrow Lake

Intel a récemment dévoilé les configurations de ses nouveaux processeurs de bureau Nova Lake-S, qui promettent des performances exceptionnelles grâce à une augmentation significative du nombre de cœurs et une optimisation de la consommation d’énergie. Voici un aperçu des différentes configurations disponibles :

Modèle P-Cores E-Cores LP-E Cores TDP Core Ultra 9 16 32 4 150W Core Ultra 7 14 24 4 150W Core Ultra 5 8 16 4 125W Core Ultra 5 8 12 4 125W Core Ultra 5 6 8 4 65W Core Ultra 3 4 8 4 65W Core Ultra 3 4 4 4 65W

Core Ultra 9

Le modèle haut de gamme, le Core Ultra 9, se distingue par ses 16 P-Cores et 32 E-Cores, complétés par 4 LP-E Cores, le tout avec un TDP de 150W. Cette configuration est idéale pour les utilisateurs exigeants qui ont besoin de performances maximales pour des tâches intensives comme le gaming, le montage vidéo ou la modélisation 3D.

Core Ultra 7

Le Core Ultra 7, avec ses 14 P-Cores et 24 E-Cores, également complétés par 4 LP-E Cores, offre une alternative légèrement moins puissante mais tout aussi efficace pour les utilisateurs avancés. Avec un TDP de 150W, il est conçu pour gérer des charges de travail importantes sans compromettre les performances.

Core Ultra 5

La gamme Core Ultra 5 propose trois configurations différentes pour répondre à divers besoins :

La première configuration, avec 8 P-Cores et 16 E-Cores, est parfaite pour les utilisateurs recherchant un équilibre entre performance et consommation d’énergie, avec un TDP de 125W.

La deuxième configuration, avec 8 P-Cores et 12 E-Cores, offre une légère réduction des cœurs tout en maintenant un TDP de 125W, idéale pour les utilisateurs ayant des besoins légèrement moins exigeants.

La troisième configuration, avec 6 P-Cores et 8 E-Cores, est optimisée pour une consommation d’énergie réduite avec un TDP de 65W, tout en offrant des performances solides pour les tâches quotidiennes.

Core Ultra 3

Enfin, la gamme Core Ultra 3 est conçue pour les utilisateurs ayant des besoins plus modestes :

La première configuration, avec 4 P-Cores et 8 E-Cores, offre un bon équilibre entre performance et consommation d’énergie, avec un TDP de 65W.

La deuxième configuration, avec 4 P-Cores et 4 E-Cores, est idéale pour les tâches de base et les utilisateurs soucieux de leur consommation d’énergie, également avec un TDP de 65W.

Ces nouvelles configurations de CPU Intel Nova Lake-S montrent l’engagement d’Intel à offrir des solutions adaptées à une large gamme de besoins, des utilisateurs occasionnels aux professionnels exigeants.