Comet Lake-S : voici toute la gamme, les prix et les principales innovations

Demain, Intel doit dévoiler officiellement sa gamme de processeurs de 10e génération baptisée Comet Lake-S. Les fuites se sont accumulées au cours des dernières semaines. La dernière en date : un affrontement entre les Core i3-10100 et Core i3-10300 et les Ryzen 3 3100 et 3300X sur Cinebench R20. Cette fois, au tour des diapositives de la présentation de se retrouver dans la nature. Elles contiennent de nombreuses informations, notamment l’ensemble de la gamme et tous les tarifs.

C’est le site HD Techologia qui les divulgue. La première diapositive montre le nouveau packaging des Core i9. La seconde recense toutes les avancées qu’apporte cette famille Comet Lake-S : des fréquences atteignant les 5,3 GHz grâce à la technologie Thermal Velocity Boost, un Hyper Threading généralisé du Core i9 aux Pentium, la prise en charge native de la DDR4-2933, de nouvelles fonctions d’overclocking du CPU et de la mémoire ainsi que de nouvelles entrées/sorties de plate-forme grâce au chipset de la série 400. Viennent ensuite les nouvelles fonctionnalités relatives à l’overclocking. Désormais, il sera possible d’activer l’Hyper Threading pour chaque cœur. Une nouveauté intéressante puisque jusqu’ici, l’activation et la désactivation de l’Hyper Threading concernait l’ensemble des cœurs d’une puce. On termine avec une diapositive sur les améliorations structurelles du processeur, avec une matrice plus fine et un IHS plus épais.

L’ensemble de la gamme Comet Lake-S

Les trois dernières diapositives montrent l’ensemble de la gamme Comet Lake-S. Pas de grandes surprises, puisque ces données coïncident bien avec celles de notre tableau. Au sommet, trône le Core i9-10900K. Un modèle armé de 10 cœurs / 20 threads qui atteint une fréquence de 5,3 GHz. Chez les Core i7, la meilleure référence est le Core i7-10700K doté de 8 cœurs / 16 threads pour une fréquence maximale de 5,1 GHz sur un cœur. On retrouve ensuite le Core i5-10600K (6 cœurs / 12 threads) et le Core i3-10320 (4 cœurs / 8 threads).

Enfin, on termine avec les tarifs. En difficulté face à AMD qui grappille des parts des marché, Intel avait promis d’être plus agressif y compris sur ce plan. Bonne nouvelle, le Core i9-10900K est lancé à peu près au même prix que le i9-9900K. Pour le Core i7-10700K son prix de lancement est de 374 dollars. Celui du Core i5-10600K, de 262 dollars, et celui du Core i3-10320, de 154 dollars. Le Core i5-10400F, un modèle dépourvu d’iGPU mais muni de 6 cœurs / 12 threads pourrait s’avérer très attractif avec son tarif de 157 dollars.

Notez cependant que ces montants concernent des commandes de 1000 unités. Le prix au détail sera logiquement plus élevé. Ajoutez la conversion dollars / euros jamais en notre faveur et les taxes pour avoir une idée du prix réel pour les consommateurs français.