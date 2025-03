Les prochains processeurs Intel ne seraient qu’une évolution mineure

Intel prévoit de relancer une version actualisée de sa gamme de processeurs de bureau Arrow Lake-S, avec des améliorations mineures, notamment une architecture NPU plus rapide, tout en utilisant les mêmes dies que la famille Arrow Lake-HX.

Intel prévoit de relancer une version actualisée de sa gamme de processeurs de bureau Arrow Lake-S. Cette mise à jour, bien que mineure, apportera quelques améliorations notables.

Des caractéristiques très similaires aux CPU actuels

Initialement prévue pour cette année, la mise à jour d’Arrow Lake-S avait été annulée pour des raisons inconnues. Cependant, selon des sources comme Golden Pig Upgrade, cette ligne de produits a été réintégrée et pourrait utiliser les mêmes dies que la famille de processeurs Arrow Lake-HX, qui elle-même bénéficiera d’une actualisation.

La famille de processeurs Arrow Lake Refresh devait initialement succéder à la gamme actuelle et être intégrée sous la série Core Ultra 3. Ces puces devaient intégrer la dernière architecture NPU, ce qui aurait conduit à une taille de die plus importante et à une capacité AI TOPS supérieure par rapport aux 13 TOPS des puces actuelles de la série Core Ultra 2 “Arrow Lake”.

Évolution des Architectures NPU

Selon @Jaykihn, la feuille de route actuelle d’Intel prévoit une variété d’architectures NPU après l’actuelle NPU4, intégrée dans les processeurs Lunar Lake. Parmi celles-ci, la NPU5 offrira entre 18 et 50 TOPS dans des configurations à 1-3 tuiles, tandis que la NPU6 pourrait atteindre jusqu’à 75 TOPS dans une conception à 4 tuiles. Les pilotes d’Intel ont confirmé la présence de la NPU5 dans les processeurs Panther Lake et de la NPU6 dans les futurs processeurs comme Nova Lake.

NPU2.7:

11-13 TOPS, 2 tiles



NPU4:

40-48 TOPS, 5-6 tiles



NPU5:

18-50 TOPS, 1-3 tiles



NPU6:

75 TOPS, 4 tiles — Jaykihn (@jaykihn0) February 6, 2025

Voici les capacités de calcul des NPU actuelles et futures :

NPU1 : 0,5 TOPS

NPU2 : 7,0 TOPS

NPU3 : 11,5 TOPS

NPU4 : 48,0 TOPS

NPU5 : ~50 TOPS

NPU6 : ~75 TOPS

Optimisations pour le gaming

La gamme Arrow Lake Refresh devait initialement couvrir les segments de bureau et de mobilité avant que des rumeurs d’annulation n’émergent l’année dernière. Avec les dernières mises à jour, il semble qu’Intel envisage de relancer cette mise à jour. On peut également s’attendre à de meilleures optimisations pour le gaming dès le lancement, ce qui n’est pas encore le cas avec la série actuelle Core Ultra 200S.

Toujours sur le stocket 1851

La gamme de processeurs de bureau Arrow Lake-S Refresh ciblera à nouveau la plateforme LGA 1851, qui pourrait bénéficier de mises à jour ultérieures. La date de lancement de ces processeurs reste incertaine, mais avec Nova Lake prévu pour 2026, une sortie au second semestre 2025 semble plausible.

Cette mise à jour d’Intel, bien que modeste, montre l’engagement continu de l’entreprise à améliorer ses offres de processeurs pour répondre aux besoins évolutifs du marché.