Intel préparerait déjà un nouveau stocket pour ses prochains processeurs

Intel pourrait proposer un stocket LGA 1954 avec ses processeurs Core Ultra 300, au lieu de laisser perdurer le stocket 1851. Ce qui ferait de ce dernier, le stocket avec la durée de vie la plus courte de l’histoire récente.

Selon les informations révélées dans un manifeste d’expédition NBD, le futur socket LGA 1954 d’Intel destiné aux processeurs Nova Lake conserverait les mêmes dimensions que les sockets LGA 1700 et LGA 1851, qui était par ailleurs censé perdurer jusqu’à la prochaine générations de processeurs. Toutefois, il y a une bonne nouvelle dans cette histoire, les solutions de refroidissement seront compatibles et n’auront pas besoin d’être changées par rapport à un stocket LGA 1700 ou 1851. Si la taille reste identique, c’est en effet un avantage qui fera faire certaines économies.

Un nouveau stocket … aux dimensions inchangées

Intel a pour habitude de modifier ses sockets tous les un à deux cycles de génération. Les processeurs Nova Lake, attendus pour succéder aux modèles Arrow Lake, nécessiteront une nouvelle carte mère. Le socket LGA 1954 ne sera donc pas compatible avec les cartes mères LGA 1851.

Toutefois, le manifeste NBD indique que ce nouveau socket partage des dimensions identiques avec les précédents, soit 45 x 37,5 mm. Cette continuité dimensionnelle assure la compatibilité mécanique avec les solutions de refroidissement existantes, ce qui peut réduire le coût de mise à niveau pour certains utilisateurs.

Un stocket 1954 pour les Core Ultra 300

Les cartes mères prenant en charge les processeurs Nova Lake devraient appartenir à la future série 900 d’Intel. Quant aux processeurs eux-mêmes, ils pourraient être commercialisés sous la désignation Core Ultra 400S.

À noter que les puces Arrow Lake actuelles sont référencées Core Ultra 200S, tandis que la série Core Ultra 300 serait réservée aux puces mobiles Panther Lake, attendues fin 2025. Intel pourrait donc volontairement sauter cette numérotation pour les modèles de bureau Nova Lake.

Les caractéristiques techniques supposées

Nova Lake devrait marquer une évolution architecturale significative avec une approche hybride. Les premiers modèles pourraient intégrer jusqu’à 52 cœurs : 16 cœurs performants (P-Cores) Coyote Cove, 32 cœurs efficaces (E-Cores) Arctic Wolf, ainsi que 4 cœurs à faible consommation (LPE-Cores). Cette configuration représenterait un bond notable par rapport au Core Ultra 9 285K de la génération actuelle.

Intel prévoit également de combiner son propre nœud 14A avec des composants fabriqués en 2 nm par TSMC. De plus, certaines rumeurs évoquent l’introduction de variantes avec empilement de mémoire cache 3D, semblables à ce qu’AMD propose avec ses processeurs X3D. Cela pourrait impliquer l’utilisation du procédé Intel 18A-PT et de la technologie d’intégration Foveros Direct pour des designs multicouches plus complexes.

À quelle date serait lancé le stocket 1954 ?

La série Nova Lake est attendue pour l’année 2026. Elle devrait être dévoilée avant la sortie des processeurs Panther Lake, prévue quant à elle pour la fin 2025.