Les SuperPods GeForce Now de NVIDIA s’appuient sur des processeurs AMD Ryzen Threadripper PRO

NVIDIA a récemment annoncé un nouvel abonnement RTX 3080 pour son service GeForce Now. Celui-ci autorise le jeu en 1440p à 120 images par seconde grâce aux SuperPods GeForce Now. Dans son communiqué, NVIDIA précise que chaque « supercalculateur SuperPOD GeForce Now est composé de plus de 1000 GPU qui délivrent une puissance graphique de plus de 39 pétaflops« , mais aussi qu’un SuperPOD possède 11 477 760 cœurs CUDA et 8960 cœurs CPU, sans donner plus d’indications sur lesdits CPU. AMD nous apprend que ce sont ses processeurs Ryzen Threadripper Pro qui contribuent à « faire tourner le nouveau niveau d’abonnement GeForce Now RTX 3080 de NVIDIA ».

AMD ne précise pas la référence exacte des processeurs déployés. La firme indique simplement que chacun dispose de 128 lignes PCIe 4.0. Puisque les Ryzen Threadripper Pro 5000 se font toujours attendre et que le lien du communiqué d’AMD renvoie vers la page des Ryzen Threadripper Pro 3000WX, leur identité semble assez claire. Pour mémoire, cette famille comprend les quatre références listées ci-dessous. En supposant qu’il s’agisse de Threadripper Pro 3995WX à 64 cœurs, cela implique 140 processeurs par SuperPod.

Processeur Cœurs/Threads Fréquences Boost /Base(GHz) Cache (Mo) TDP (Watts) AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 64C/128T Jusqu’à 4,2 / 2,7 GHz 288 280 AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 32C/64T Jusqu’à 4,2 / 3,5 GHz 144 280 AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 16C/32T Jusqu’à 4,3 / 3,9 GHz 72 280 AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 12C/24T Jusqu’à 4,3 / 4 GHz 70 280

Le Ryzen Threadripper Pro 5995WX affronte le 3995WX dans Metashape Benchmark

La première offre cloud gaming en 1440p à 120 IPS

Phil Eisler, vice-président et directeur général du GeForce NOW chez NVIDIA, déclare : « Le GeForce NOW SuperPOD et l’expérience de jeu GeForce NOW RTX 3080 sont l’aboutissement de plus d’une décennie de recherches et d’avancées dans le domaine du Cloud Gaming. Tous deux permettront pour la première fois un Cloud Gaming à faible latence en 1440p et 120 images par seconde. Les processeurs AMD Ryzen Threadripper PRO offrent les meilleures performances en termes de CPU, de mémoire et d’E/S pour notre charge de travail gaming avec cette génération, contribuant ainsi à offrir aux joueurs une évolution majeure en termes de performances. »