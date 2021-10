Le NVIDIA GeForce Now permet désormais de jouer en 1440p à 120 IPS via un abonnement ‘RTX 3080’

NVIDIA ajoute un nouvel abonnement à son service de cloud gaming GeForce Now estampillé « RTX 3080 ». Il permet de jouer via les « supercalculateurs SuperPods GeForce Now », lesquels embarquent « plus de 1000 GPU qui délivrent une puissance graphique de plus de 39 pétaflops. Chaque instance équivaut à 35 téraflops, soit 3 fois plus que celle d’une Xbox Series ». En pratique, cette offre autorise désormais une diffusion en 1440p sur PC et Mac, en 4K HDR sur NVIDIA SHIELD, et jusqu’à 120 IPS avec les applications PC, Mac et Android.

L’abonnement GeForce Now RTX 3080 prolonge la durée maximale des sessions à 8 heures (contre 6 heures pour l’offre prioritaire et celle des membres fondateurs). D’ailleurs, NVIDIA indique que ces deux types de membres « ont un accès anticipé pour précommander l’abonnement GeForce NOW RTX 3080 à partir d’aujourd’hui ».

Le GeForce NOW accueille des jeux Electronic Arts, dont Battlefied 1

Pour ceux disposés à payer deux fois plus

En matière de tarifs, cet abonnement fait grimper la facture, et pas qu’un peu : 99,99 euros pour six mois, soit 16,67 par mois. Il n’est pas possible de s’abonner pour une période moins longue. Pour la comparaison, la société facture l’abonnement propriétaire 49,99 euros pour la même durée ; cela équivaut à 8,33 euros par mois. Rappelons qu’initialement, NVIDIA proposait son service à 5,49 euros par mois… Notez que l’entreprise accorde une réduction de 10 % à l’adhésion GeForce Now RTX 3080 aux membres fondateurs.

Enfin, concernant la disponibilité de cet abonnement à tous les utilisateurs, autrement dit ceux qui ne sont pas membres, ce sera à partir de novembre en Amérique du Nord et à partir de décembre en Europe. Toutefois, NVIDIA prévient que les quantités sont limitées ; par ailleurs, les abonnements prioritaires restent toujours disponibles.

NVIDIA DLSS : 10 jeux supplémentaires compatibles en octobre, dont Back 4 Blood