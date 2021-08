Le Ryzen Threadripper Pro 5995WX affronte le 3995WX dans Metashape Benchmark

Le processeur sous architecture Zen 3 effectue ses tâches environ 24 et 28 % plus rapidement.

En fin de semaine dernière, deux entrées, l’une mentionnant le Ryzen Threadripper Pro 5995WX, l’autre le Threadripper Pro 5945WX, confirmaient les soupçons autour de l’existence de cette gamme. Elles complétaient d’ailleurs d’autres informations concernant les Ryzen Threadripper 5000, en provenance de Gigabyte, publiées quelques jours plus tôt. Aujourd’hui, nous avons quelque chose d’encore plus concret : le Threadripper Pro 5995WX a fait son apparition au sein d’une machine PugetSystems ; il s’est aventuré sur le benchmark Metashape 1.0 (Agisoft Metashape Pro 1.7.3). Cela ôte tout doute quant à l’existence de la puce et permet de comparer ses performances avec celles de son ancêtre, le Threadripper Pro 3995WX.

Dans les deux cas, nous sommes en présence de processeurs à 64 cœurs / 128 threads. En revanche, si le Threadripper Pro 3995WX s’appuie sur l’architecture CPU Zen 2, son successeur adopte Zen 3, architecture qui induit une hausse des IPC de 19 %. Pour le reste, nous n’avons pour l’instant connaissance d’aucun autre changement. Ainsi, il est probable que les Threadripper 5000 classiques utilisent toujours le socket sTRX4 et les variantes Pro le socket sWRX8. Par ailleurs, les Ryzen Threadripper 5000 devraient toujours prendre en charge 128 lignes PCIe 4.0 et huit canaux de mémoire DDR4-3200.

Résultats obtenus par le Threadripper Pro 5995WX

Dans Metashape Pro, le Threadripper Pro 5995WX réalise le test Rock Model en 156,6 secondes, tandis que le Threadripper Pro 3995WX met 205,1 secondes. La puce Zen 3 se montre donc 24 % plus rapide. Dans le test School Map, le Threadripper Pro 5995WX termine le test en 608 secondes ; son ancêtre en 844,3 secondes. Le gain est ici de 28 %.

Processeur Rock Model School Map Park Map School Model Threadripper Pro 5995WX 156.6 seconds 608 seconds 8,601.3 seconds 2,250.4 seconds Threadripper Pro 3995WX 205.1 seconds 844.3 seconds N/A N/A

À l’évidence, ces gammes Threadripper 5000 et Threadripper Pro 5000 devraient se montrer tout aussi convaincantes que les autres séries de processeurs Zen 3. En outre, elles profiteraient pour l’instant d’une absence de concurrence sérieuse sur le segment HEDT, puisque la dernière génération de Core X d’’Intel remonte à 2019, avec les Cascade Lake-X, dont le porte-étendard, le Core i-10980XE, possède seulement 18 cœurs. Néanmoins, dans la liste des chipsets série 600 figure un X699 qui suggère un renouvellement prochain chez Intel.

Les Threadripper 5000 débarqueraient en novembre ; les variantes Pro début 2022.

Source : Tom’s Hardware US