Les systèmes Windows et Linux vulnérables à attaque baptisée ‘BootHole’

La société Eclypsium indique avoir découvert une nouvelle vulnérabilité permettant de prendre le contrôle quasi-total d’un système sous Windows et principalement Linux. Cette vulnérabilité, intitulée BootHole, touche le programme d’amorçage GRUB2.

Selon les chercheurs, BootHole exploite une faille dans le fichier de configuration situé dans la partition EFI du périphérique d’amorçage. L’introduction et l’exécution de code malveillant dans ce fichier grub.cfg permet de contourner les protections du Secure Boot pour ensuite altérer GRUB2 par un bootkit.

Un GPU Radeon détourné en transmetteur radio pour voler des données !

Des correctifs déjà déployés

Si la procédure peut s’effectuer à distance et qu’elle a reçu une note CVSS de 8,2 (ce qui signifie un accès quasi-intégral à l’appareil), elle nécessite un bon niveau de connaissance et n’est donc pas à la portée du premier pirate en herbe venu. De plus, comme le fait remarquer « Lordanonymous », il semble qu’une réinstallation complète du système d’exploitation supprime l’infection. En revanche, il est difficile de détecter une machine corrompue.

Heureusement, des versions corrigées de GRUB2 sont déjà disponibles et en cours de déploiement. Tous les détails sont disponibles dans un PDF fourni par Eclypsium.