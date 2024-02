L’excellent smartphone Gaming ASUS ROG Phone 6D à moins de 390 euros sur AliExpress

ASUS ROG Phone 6D > 382€ chez AliExpress

La personne que vous aimez est fan de jeux vidéo ? Pourquoi ne pas lui faire un cadeau inoubliable pour la Saint Valentin ? C’est ce que vous propose AliExpress avec une offre incroyable sur le smartphone Gaming ASUS ROG Phone 6D. Actuellement en vente à partir de 949 euros sur le site officiel du constructeur, ce modèle est en promotion à seulement 382 euros sur AliExpress. Mais attention, cette offre se termine le 17 février ! Alors que ce soit pour faire plaisir à votre amoureux/amoureuse ou pour vous faire plaisir, ne tardez pas !

⚙️ Quelles sont les caractéristiques du smartphone gaming ROG Phone 6D ?

Pour avoir un bon smartphone spécialisé pour les jeux vidéo, il vous faut une liste de caractéristiques bien précise. Tout d’abord, il vous faut une puce très puissante. Ici, on trouve le processeur MediaTek Dimensity 9000+ avec 12 Go de mémoire vive est un stockage de 256 Go.

Mais la puissance n’est rien sans un bon système de refroidissement car un smartphone qui chauffe est un smartphone qui perd en performance. Asus a prévu le coup avec son système de refroidissement GameCool 6.

Pour pouvoir voir son jeu dans de bonnes conditions, il vous faut un grand écran avec un taux de rafraichissement le plus haut possible. C’est bien sûr le cas ici avec une dalle AMOLED de 6,78 pouces avec une définition de 2340×1080 pixels et un taux de rafraichissement de 165 Hz pour une expérience de jeu ultra fluide.

Côté design, pas de doute, on est bien sur un smartphone gaming avec un style affirmé grâce à ses LEDs de couleur qui lui offre un look futuriste. Enfin, les contrôles ont été améliorés avec AirTrigger 6 qui permet d’accéder à de nombreux contrôles supplémentaires en appuyant sur les coins du chassis. Le gyroscope intégré permet également de contrôler votre angle de vue.

Pour le reste, la batterie de 6000 mAh offrira une bonne autonomie en utilisation normale et la recharge rapide de 65W vous permettra de retrouver rapidement plusieurs heures d’autonomie. La partie photo n’a pas été oublié avec un module triple capteurs à l’arrière : grand angle 50 mégapixels, ultra grand angle 13 mégapixels et macro 5 mégapixels. Mais aussi un capteur selfie présent en façade de 12 mégapixels.