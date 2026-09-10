LFP : pourquoi cette technologie s’impose dans les batteries domestiques ?

Ces dernières années, le stockage résidentiel a changé de technologie : le LFP a clairement pris l’avantage sur le NMC. Une évolution loin d’être anodine, et Zendure a de bonnes raisons d’avoir largement misé sur cette technologie pour ses batteries domestiques.

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Toutes les batteries solaires ne se valent pas. Le choix de leur technologie conditionne leur durée de vie, leur niveau de sécurité et leurs performances. Deux technologies dominent aujourd’hui le marché : les batteries LFP (lithium-fer-phosphate) et les batteries NMC (nickel-manganèse-cobalt). Longévité, densité énergétique, coût, sécurité… chacune possède ses propres atouts. Voici ce qu’il faut savoir pour faire le bon choix.

Après une première vague de promotions en août, Zendure prolonge ses Sunshine Sales du 1er au 15 septembre, avec de nouvelles baisses de prix sur plusieurs produits de la gamme SolarFlow. Le SolarFlow 2400 AC+ passe notamment à 839 € au lieu de 1 279 € !

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LFP et NMC : deux technologies, deux approches

Les batteries NMC et LFP sont toutes deux des batteries lithium-ion, mais elles ne répondent pas exactement aux mêmes besoins.

La technologie NMC est notamment appréciée pour sa forte densité énergétique. Elle permet de stocker une grande quantité d’énergie dans un volume et un poids relativement réduits. C’est l’une des raisons pour lesquelles elle est très utilisée dans les véhicules électriques, où l’espace et le poids sont des contraintes importantes.

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La technologie LFP, de son côté, privilégie davantage la longévité, la stabilité et la résistance aux cycles répétés. Des qualités particulièrement adaptées aux applications stationnaires, comme le stockage de l’électricité produite par des panneaux solaires.

C’est justement le choix effectué par Zendure pour ses batteries domestiques actuelles, où la densité énergétique compte moins que la sécurité et l’endurance sur le long terme. Car pour une batterie domestique, la meilleure technologie n’est pas nécessairement la plus performante dans l’absolu, mais celle qui répond le mieux aux contraintes d’un usage quotidien pendant de nombreuses années.

LFP, une meilleure stabilité pour le stockage résidentiel

Une batterie solaire est amenée à fonctionner quotidiennement, parfois dans un environnement soumis à des variations de température. Sa stabilité constitue donc un critère essentiel.

Sur ce point, la technologie LFP présente un avantage. Sa chimie offre une bonne stabilité thermique et réduit les risques d’emballement en cas de montée excessive en température. Des caractéristiques qui la rendent particulièrement adaptée au stockage d’énergie à domicile.

La sécurité ne repose toutefois pas uniquement sur la chimie des cellules. Elle dépend également du BMS (Battery Management System) et des différents mécanismes de protection intégrés à la batterie.

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Zendure mise justement sur cette approche globale. Les gammes SolarFlow 2400 comme les toutes nouvelles SolarFlow Mix disposent déjà de dispositifs de sécurité avancés, associant la stabilité des cellules LFP à une surveillance électronique permanente.

Selon les modèles, ces systèmes contrôlent notamment la tension, le courant et la température afin de détecter les anomalies et de protéger la batterie contre les surtensions, surintensités, courts-circuits ou surchauffes. Les dernières générations bénéficient également de ZenGuard, qui multiplie les niveaux de protection afin de prévenir les incidents et d’intervenir rapidement en cas d’anomalie.

Miser sur la longévité pour mieux rentabiliser son investissement

C’est sans doute sur le terrain de la longévité que la technologie LFP révèle l’un de ses principaux atouts pour le stockage solaire. Une batterie domestique peut en effet être chargée en journée grâce au surplus produit par les panneaux photovoltaïques, puis sollicitée le soir lorsque la production diminue. Un cycle susceptible de se répéter quotidiennement pendant de nombreuses années.

Les batteries LFP sont justement capables de supporter plusieurs milliers de cycles de charge et de décharge, tout en conservant une part importante de leur capacité initiale. Une endurance particulièrement adaptée à cet usage intensif.

Les solutions Zendure illustrent cette caractéristique : la gamme SolarFlow 2400 peut dépasser les 6 000 cycles, tandis que les nouveaux modèles SolarFlow Mix sont annoncés jusqu’à 10 000 cycles. Une telle longévité permet d’espacer le remplacement de la batterie et, par conséquent, de mieux amortir son coût sur l’ensemble de sa durée d’utilisation.

Découvrir le Zendure SolarFlow 2400 AC+

Découvrir la gamme SolarFlow Mix

Des coûts mieux maîtrisés sur le long terme

Le choix du LFP répond également à une préoccupation économique. L’absence de nickel et de cobalt, l’utilisation de matières premières plus abondantes et une production désormais très industrialisée contribuent à mieux maîtriser le coût des cellules. Associée à leur grande longévité, cette caractéristique permet de répartir l’investissement sur davantage de cycles.

Une logique que l’on retrouve chez Zendure, qui cherche à réduire le temps nécessaire pour amortir ses solutions. Pour sa nouvelle gamme SolarFlow Mix, le fabricant estime par exemple qu’un SolarFlow 3000 Mix AC+ associé à une consommation annuelle de 3 000 kWh pourrait générer jusqu’à 750 € d’économies par an. Avec un SolarFlow 4000 Mix AC+ et 5 000 kWh consommés annuellement, l’économie annoncée atteint 1 250 € par an.

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Un choix technologique cohérent

Au final, le LFP apparaît comme un choix particulièrement cohérent pour le stockage résidentiel. Sa stabilité thermique, sa capacité à supporter des milliers de cycles et son coût maîtrisé répondent aux principales contraintes d’une batterie sollicitée quotidiennement pendant de nombreuses années.

C’est sur ces qualités que Zendure s’appuie pour ses générations SolarFlow actuelles, tout en les associant à des dispositifs de sécurité, de gestion et d’optimisation toujours plus avancés. Une stratégie qui témoigne de la volonté de la marque de suivre au plus près les évolutions technologiques pour faire progresser simultanément sécurité, longévité et performances.

Les produits en résumé

Zendure SolarFlow 2400 AC+

Capacité : évolutive de 2,88 kWh à 17,28 kWh (jusqu’à 6 batteries AB3000X)

2 400 W AC en plug and play, raccordé au réseau

800 W de puissance de secours hors réseau

Batterie LiFePO₄ 48 V

6 000 cycles de charge et décharge

Compatible avec les micro-onduleurs PV jusqu’à 2 000 W

IP65

De -20 à 60 °C

Jusqu’à 93 % de rendement AC en cycle complet

Réduction des pertes d’énergie de 25 % grâce à l’architecture 48 V

Extinction automatique par aérosols en cas de surchauffe

Protection multi-niveaux : surtension, surintensité, court-circuit, surchauffe

HEMS piloté par IA, intégré à Zen+ OS

Plus de 840 fournisseurs d’énergie en Europe

Découvrir la solution

Zendure SolarFlow 3000 Mix AC+

Capacité : 8 kWh

3 kW AC en plug and play

3 680 W en sortie hors réseau et 7,2 kW en crête

Bascule ASI en 10 ms

Port PV-IN AC

100 % compatible avec les onduleurs PV de toiture existants

IP65

De -20 à +55 °C

90 % de rendement aller-retour

Jusqu’à 10 000 cycles tout en conservant 70 % de sa capacité d’origine

Système de protection ZenGuard

HEMS 2.0 avancé et ouvert

Plus de 840 fournisseurs d’énergie en Europe

Fonctionnement silencieux à 25 dB et boîtier métallique

15 ans de durée de vie

Garantie 10 ans

Découvrir la solution

Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+

Capacité : 8 kWh extensible à 50 kWh

4 kW AC bidirectionnel

5 kW d’entrée solaire totale

3680 W en sortie hors réseau et 7,2 en crête

IP 65

De -20 à +55° C

Port PV-IN AC

100% compatible avec les onduleurs PV de toiture existants

90 % de rendement aller-retour

Jusqu’à 10 000 cycles tout en conservant 70 % de sa capacité d’origine

Système de protection ZenGuard

HEMS avancé et ouvert

+ de 870 fournisseurs d’énergie en Europe

15 ans de durée de vie

Garantie 10 ans