Google retire discrètement la Pixel Tablet de sa boutique en ligne

La Pixel Tablet, vous aimiez ? Google semble vouloir arrêter cette gamme de produits, après la découverte d’un retrait en toute discrétion de sa boutique en ligne, mais pas que.

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Google a supprimé la Pixel Tablet de sa boutique en ligne et a également retiré l’option « Tablette » du menu principal de sa page d’accueil. Cette disparition a d’abord été signalée par le site Jetstream, qui avait déjà noté il y a quelques jours que l’appareil était marqué comme « indisponible ».

Fini les tablettes Google ?

L’absence de la tablette dans le Google Store laisse penser que le produit pourrait avoir été définitivement abandonné, comme le suggère Jetstream. Une demande de confirmation a été adressée à Google, mais aucune réponse n’a encore été reçue au moment de la publication de cet article.

Les accessoires dédiés à la Pixel Tablet restent pour l’instant référencés sur le site, mais la plupart, comme l’étui ou la station de charge avec haut-parleur, ne sont plus en stock. Les clients peuvent uniquement s’inscrire pour être avertis en cas de réapprovisionnement. Seul le support haut-parleur Wasserstein pour Pixel Tablet est encore disponible à l’achat.

Un produit très onéreux

Lancée lors de la conférence Google I/O 2023, la Pixel Tablet était commercialisée au prix de 899 dollars avec sa base de charge intégrant un haut-parleur. Elle n’est plus proposée à la vente sur Amazon, et sa fiche sur le site de Best Buy indique que « l’article n’est plus disponible en neuf ».

Face à d’autres tablettes comme celles de Samsung ou même l’iPad d’Apple, la Pixel Tablet a sans doute eu du mal à s’imposer en raison de sa tarification élevée. En effet, quand on peut trouver un iPad pour moins de 500 dollars, acheter une tablette Google quasiment deux fois plus chère ne trouve pas vraiment de logique. Il semble donc peu anormal que Google ait fait le choix de cesser cette division de produits.