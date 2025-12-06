Voici pourquoi vous devriez arrêter d’acheter des cartes mères avec Wi-Fi intégré

Acheter une carte mère avec Wi-Fi intégré est-ce vraiment une bonne idée ? Pas vraiment, voici comment économiser un peu d’argent en investissant dans une carte mère intelligemment.

Carte mère AM5 ASUS Ryzen 9000XD – ©ASUS

Le Wi-Fi embarqué sur les cartes mères est devenu l’un des upsells les plus courants de l’industrie du hardware PC. Derrière la promesse de commodité se cache une réalité moins reluisante : des modules souvent médiocres, impossibles à mettre à niveau, et vendus avec une majoration de 40 à 50 euros par rapport aux versions sans Wi-Fi. Pour les builders avertis, une simple carte PCIe à 25 euros offre de meilleures performances, une flexibilité totale et un accès aux derniers standards sans attendre le prochain cycle de cartes mères.

“C’est plus pratique” … en fait, non

Parcourez les rayons virtuels de n’importe quel revendeur de composants PC aujourd’hui, et vous remarquerez une tendance omniprésente : la quasi-totalité des cartes mères milieu et haut de gamme arborent fièrement le suffixe “Wi-Fi” dans leur dénomination. MSI, ASUS, Gigabyte, ASRock — tous les grands fabricants ont adopté cette stratégie, transformant une fonctionnalité optionnelle en argument de vente premium.

Sur le papier, l’attrait semble évident. Qui refuserait la connectivité sans fil intégrée, prête à l’emploi dès le premier démarrage ? Pourtant, dès que l’on gratte la surface de cette promesse marketing, les compromis deviennent difficiles à ignorer. Les modules embarqués peinent à rivaliser avec des alternatives PCIe bon marché, restent figés sur des standards vieillissants, et verrouillent l’utilisateur dans une configuration qu’il ne pourra jamais faire évoluer.

Des coûts gonflés pour des modules Wi-Fi médiocres

Le premier problème fondamental du Wi-Fi intégré réside dans son rapport qualité-prix désastreux. La majorité des cartes mères grand public embarquent des puces Wi-Fi de milieu de gamme, généralement des variantes de l’Intel AX200/AX210 ou des modules Realtek équivalents. Ces composants sont parfaitement fonctionnels pour un usage quotidien, mais ils ne surpassent pratiquement jamais une carte PCIe d’entrée de gamme.

Même avec du Wi-Fi 7 dans cette Z890, une carte Wi-Fi dédiée offrirait un débit deux fois plus élevé.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Un adaptateur PCIe Wi-Fi de qualité, équipé d’antennes externes et de drivers dédiés, peut aisément se trouver entre 20 et 30 euros. Pour cette modique somme, vous obtiendrez :

Une force de signal supérieure grâce aux antennes repositionnables

Un débit plus élevé dans des conditions réelles

Une latence réduite, cruciale pour le gaming compétitif

Des drivers optimisés et régulièrement mis à jour

Parallèlement, les versions non-Wi-Fi des mêmes cartes mères coûtent systématiquement 40 à 50 euros de moins, tout en conservant une alimentation électrique identique, les mêmes options d’extension et une qualité de fabrication équivalente.

Composant Prix moyen Performances Évolutivité Wi-Fi intégré (premium carte mère) +40-50€ Moyennes Nulle Carte PCIe Wi-Fi 6E 25-35€ Supérieures Totale Carte PCIe Wi-Fi 7 45-60€ Excellentes Totale

Le calcul est implacable : pour le prix du surplus payé sur une carte mère Wi-Fi, vous pourriez acquérir un adaptateur plus performant tout en conservant la liberté de le remplacer à volonté.

Aucune mise à niveau possible

Le Wi-Fi intégré constitue l’un des éléments les moins évolutifs d’un PC moderne. Cette limitation devient douloureusement évidente dès qu’un nouveau standard sans fil arrive sur le marché.

Sur de nombreuses cartes mères, particulièrement dans les gammes budget et milieu de gamme, le module Wi-Fi est directement soudé sur le PCB. Aucun slot M.2 Key E accessible, aucune possibilité de remplacement. La puce livrée avec votre carte mère vous accompagnera jusqu’à ce que vous changiez de plateforme.

Cette réalité prend une dimension particulièrement frustrante lorsque l’on considère le rythme d’évolution des standards sans fil :

Wi-Fi 6 (2019) → Wi-Fi 6E (2021) → Wi-Fi 7 (2024)

Chaque génération apporte des améliorations substantielles : canaux de 320 MHz, latence divisée par deux, débits théoriques multipliés. Mais votre carte mère B650 avec son module Wi-Fi 6E ? Elle restera figée dans le temps, incapable de profiter de ces avancées.

© StockSnap (Pixabay)

Vos seules options deviennent alors :

Ignorer le module intégré et installer une carte PCIe — gaspillant ainsi le premium initial Changer de carte mère — solution radicale et coûteuse

Une carte PCIe, en revanche, se remplace en moins de cinq minutes. Une nouvelle norme Wi-Fi est disponible ? Alors retirez l’ancienne carte et installez la nouvelle. Aucun gaspillage, mais une flexibilité maximale.

Des cartes au standard déjà dépassé

L’un des aspects les plus ironiques du Wi-Fi embarqué réside dans son retard chronique sur les dernières normes. Même en 2025, la grande majorité des cartes mères mainstream — B650, B760, et même de nombreux modèles Z790 — continuent de livrer des modules Wi-Fi 6E.

Parfaitement fonctionnel pour un usage courant, le Wi-Fi 6E devient néanmoins “last-gen” à mesure que le Wi-Fi 7 se démocratise avec ses canaux élargis et ses débits spectaculaires.

Type de chipset Norme Wi-Fi B650 (MSI, ASUS, Gigabyte) Wi-Fi 6 / 6E B760 (MSI, ASUS, Gigabyte) Wi-Fi 6E Z790 (MSI, ASUS, Gigabyte) Wi-Fi 6E Z890 (MSI, ASUS, Gigabyte) Wi-Fi 7

Les fabricants de cartes mères, surtout entrée et milieu de gamme, privilégient la stabilité et la maîtrise des coûts, pas la connectivité de pointe. Ils mettent rarement à jour leurs modules en milieu de génération, préférant recycler les puces les plus abordables et les mieux approvisionnées au moment de la conception initiale.

Résultat : acheter une carte mère Wi-Fi aujourd’hui signifie souvent s’engager sur du matériel déjà daté. Et la mettre à niveau reviendra à payer deux fois pour la même fonctionnalité.

La commodité vaut-elle vraiment le compromis ?

L’argument principal avancé pour justifier le Wi-Fi intégré demeure sa commodité plug-and-play. Déballer, installer, connecter, tout fonctionne immédiatement. Pour un utilisateur occasionnel qui ne touchera plus jamais à sa configuration, cet avantage peut avoir du sens.

Mais pour les passionnés, ceux qui optimisent, upgradent et font évoluer leurs machines sur plusieurs années, cette commodité se transforme rapidement en limitation.

Le verdict : plus de flexibilité pour faire des économies

Dans l’univers du PC building moderne, le contrôle et l’évolutivité priment toujours sur les raccourcis marketing. Le Wi-Fi intégré incarne parfaitement ce piège : une fonctionnalité présentée comme un avantage, mais qui limite vos options tout en alourdissant la facture.

Pour maximiser la valeur de votre investissement :

Optez pour la version non-Wi-Fi de la carte mère visée Réinvestissez l’économie dans une carte PCIe Wi-Fi de qualité Choisissez le standard adapté à vos besoins — Wi-Fi 6E pour le rapport qualité-prix, Wi-Fi 7 pour la pérennité

Cette approche différente de ce que vous proposent les constructeurs, vous garantit de meilleures performances immédiates, une flexibilité totale pour l’avenir, et l’assurance de ne jamais payer deux fois pour la même fonctionnalité.