Lian Li lance ses bureaux pour gamers DK-05F et DK-04F

Dotés d’un bouton spécial pour régler la transparence et de plateaux pour carte mère amovibles.

Lian Li met à jour ses bureaux pour gamers DK-05 et DK-04 avec des versions DK-05F et DK-04F. Ils s’arment toujours d’un plateau en verre électrochrome de 8 mm qui permet d’ajuster la transparence. C’est un type de verre que vous pouvez notamment retrouver dans les véhicules équipées de rétroviseurs à atténuation automatique. Pour ses DK-05F et DK-04F, l’entreprise a ajouté un bouton spécial pour ce réglage sur le panneau de contrôle.

L’autre changement concerne les plateaux de carte mère, désormais amovibles. La différence entre le DK-05F et DK-04F concerne la taille. Le DK-05F accueille jusqu’à deux systèmes et le DK-04F, un seul. Les cartes mères compatibles vont de la Mini-ITX à l’E-ATX.

Lian Li passe ses câbles RGB Strimer en mode Plus, encore plus beaux !

Toujours réglables en hauteurs

Le DK-05F est ainsi bien plus imposant, avec des dimensions de 780 x 1400 mm. Le DK-04F mesure quant à lui 750 x 1000 mm. Les deux bureaux reposent sur des pieds mécanisés. Ils autorisent un ajustement de la hauteur entre 689 et 1175 mm. Lian Li n’a pas indiqué les tarifs. Tous les détails sont disponibles ici.