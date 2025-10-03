Le mois d’octobre n’est pas seulement celui de la fin du support de Windows 10, c’est aussi celui d’Halloween. L’occasion pour VIP-URcdkey de proposer des licences Microsoft à prix cassés ! C’est le moment d’en profiter.

Windows 10 est en fin de vie puisque Microsoft arrêtera de le supporter à partir du 13 octobre. Acheter une clé pour Windows 11 pourrait donc devenir une urgence si vous ne voulez pas risquer de vous retrouver sans mises à jour de sécurité.

Reste à choisir vers quelle version de Windows il faut se tourner, Pro ou Home ? Un choix qui mérite réflexion notamment si vous êtes un gamer.

Bien sûr il y a quelques différences détaillées plus bas dans cet article, mais une chose est sûre, quel que soit votre choix, vous pourrez profiter d’un prix très attractif grâce à VIP-URcdkey. De plus, une réduction de 30% supplémentaire est accordée à nos lecteurs, ainsi les versions Pro ou Home de Windows vous coûteront moins de 20€.

🔥 Les licences Windows et Office proposées par VIP-URCDKEY.com

Microsoft Windows

Microsoft Office

Office2019 Professional Plus Lifetime : 51,78€ (au lieu de 73,97€) avec le code TOMS25

Office2016 Professional Plus Lifetime : 26,46€ (au lieu de 37,80€) avec le code TOMS25

Pack Windows + Office

Et bien sûr, n’oubliez pas d’appliquer le code TOMS25 (cf capture ci-dessous).

🧐 Windows Pro vs Windows Home : quelles différences ?

Dans les 2 cas, vous profiterez de la nouvelle interface de Windows 11 plus épurée et aussi de plusieurs fonctions qui sont communes aux versions Pro et Home :

Support de DirectX (versions modernes), accès au Game Mode , HDR automatique , etc.

(versions modernes), accès au , , etc. Capacité de faire tourner tous les jeux, utiliser les principales plateformes de streaming (Steam, Epic, Xbox App, etc.) ou les anti-triches standards.

A matériel égal, vous obtiendrez les mêmes performances brutes (FPS, rendu, latence sont identiques.

Il y a donc peu de différences en termes de fonctionnalités gaming de base. Cela va surtout se jouer sur le hardware (votre configuration matérielle) et la capacité de l’OS à le gérer.

Ainsi Windows Home ne peut pas gérer de la Ram au-delà de 128 Go et pas plus d’un CPU. Si votre configuration matérielle dépasse ces valeurs, vous devrez impérativement passer à Windows Pro. Cela dit, avec 128 Go de Ram on parle de configurations assez musclées, pas si courantes même chez les gamers. Windows Home devrait s’avérer suffisant dans la plupart des cas.

🔐 Les fonctions réservées à Windows Pro

La fonction Remote Desktop qui permet d’accéder à son PC à distance n’est disponible que sur la version pro. Les joueurs qui se déplacent régulièrement et qui souhaitent streamer depuis leur PC devront donc impérativement passer par la version Pro.

De même ceux qui souhaitent essayer des jeux sur Linux ou tester certains Mods devront disposer d’un espace de virtualisation, une possibilité réservée à Windows Pro. Mais là encore on se trouve dans un cas de figure qui n’a rien à voir avec la grande masse des joueurs.

Enfin, en matière de sécurité, Windows pro rend possible le chiffrement complet du disque, une mesure utile à mettre en œuvre si vous avez besoin de protéger des données sensibles mais qui n’aura pas d’influence sur le rendu des jeux vidéo que vous ferez tourner sur votre PC.

👉 En conclusion

Ainsi, les joueurs standards (jeux AAA, streaming occasionnel, pas de gros lab de mods, pas de machine extrême à plusieurs CPUs) pourront tout à fait se contenter de Windows Home.

Seuls ceux qui ont un usage très spécifique (très grande Ram, virtualisation, accès à distance, sécurité forte, usage professionnel en plus du gaming) devront impérativement passer à Windows 11 Pro.