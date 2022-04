L’iPhone 13 à prix cassé exceptionnellement chez Darty

Sorti en 2022, l’iPhone 13 est déjà à prix mini chez Darty ! L’enseigne a en effet décidé de faire baisser drastiquement son prix pendant quelques jours. En vous rendant dès maintenant chez Darty, vous pouvez ainsi profiter de l’iPhone 13 128Go noir 5G pour seulement 859€ au lieu de 909€. Il passe ainsi sous la barre des 860€ !

L’iPhone 13 : LE smartphone à ne pas rater en 2022

Cette réduction nous a tapé dans l’oeil tant l’iPhone 13 est un smartphone de qualité que l’on a peu l’habitude de voir en promotion. Apple n’est en effet pas coutumier des réductions et il faut la plupart du temps payer plein pot pour profiter des avantages des iPhone. Mais c’était sans compter sur Darty qui vous permet de profiter de toutes les qualités de l’iPhone 13 en économisant pas moins de 50€.

Parmi tous les avantages du smartphone, on note la présence d’un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces qui propose une luminosité 28% plus importante qui permet de voir vos applications même en plein soleil.

Côté photo, l’iPhone 13 est aussi exceptionnel que ses prédécesseurs avec deux capteurs arrière de 12 Mpx : un grand angle qui capture 47% de lumière en plus et un capteur ultra grand angle. Vous pouvez également utiliser l’iPhone 13 pour tourner toutes les vidéos que vous souhaitez. Il propose notamment un mode Cinématique capable de changer le profondeur de champ et la mise au point pour réaliser des effets dignes des plus grands cinéastes.

Pour déverrouiller votre iPhone 13, vous pouvez utiliser la technologie Face ID, une méthode d’identification facile qui a révolutionné la sécurité dans le milieu des smartphones.

Enfin, parlons du point qui fâche en général chez les iPhone : la batterie. Et de ce côté-là, l’iPhone 13 surprend avec une batterie performante qui permet jusqu’à 2h30 d’autonomie en plus par rapport aux autres iPhone.

En prime, si vous achetez l’iPhone 13 dès maintenant chez Darty, vous pouvez également profiter de 4 mois d’abonnement offerts pour la plateforme Apple Music Spécial Famille. Alors qu’attendez-vous ?