LTSC est la version la plus propre de Windows 11, et elle est à 9€ pour une durée limitée

VIP-URcdkey propose pour 9 euros seulement la version la plus fiable du système d'exploitation de Microsoft : Windows LTSC.

Vous avez besoin d’acheter une clé Windows 11 Pro pour mettre votre PC à jour ? Vous voulez vous équiper d’une nouvelle version d’Office ? C’est le moment ou jamais en profitant des offres incroyables de VIP-URcdkey.

Toutes les offres Windows et Office

Il s’agit dans tous les cas de clés authentiques valables à vie.

Tous les logiciels proposés ci-dessus profitent d'une réduction de 30% avec le code TOM25 spécialement réservée à nos lecteurs.

Windows LTSC : qu’est-ce que c’est et pourquoi vous devriez l’acheter ?

Windows LTSC (Long-Term Servicing Channel) est une version spéciale de Windows, principalement destinée aux entreprises et aux environnements professionnels exigeants (y compris les distributeurs de billets) où la stabilité, la fiabilité et la sécurité à long terme sont prioritaires.

Contrairement aux versions classiques de Windows, Windows 10 LTSC 2021 et Windows 11 LTSC 2024 reçoivent bien les mises à jour de sécurité mais aucune mise à jour de fonctionnalités (pas de nouveaux outils ni refonte de l’interface). Cela garantit une interface parfaitement stable qui ne risque pas de se dégrader dans le temps. Ces versions n’incluent aucune application additionnelle (pas de Microsoft Store, Copilot, Edge, etc.), ce qui veut dire qu’elles n’embarquent aucun élément inutile et restent légères.

L’un des grands atouts de Windows LTSC, c’est son support à long terme : jusqu’à 10 ans de mises à jour de sécurité, avec 5 ans de support standard suivis de 5 ans de support étendu. La version Windows 11 LTSC 2024, par exemple, sera prise en charge jusqu’en 2032. Proposé à seulement 12€, LTSC représente une solution économique pour ceux qui recherchent un système fiable, stable et dépourvu de fioriture.

Comment acheter sur le site de VIP-URcdkey ?

Munissez-vous d’une adresse mail valide (c’est par ce biais que vous recevrez votre clé d’activation) et créez un compte sur le site de VIP-URcdkey. Sélectionnez le logiciel voulu et saisissez le code promo TOMS25 pour obtenir la réduction exceptionnelle de 30 %.

Vous avez acheté une licence Windows LTSC

Il suffit de vous rendre dans la partie téléchargement réservée aux entreprises et de récupérer la version correspondant à votre clé Windows. Saisissez la clé Windows quand elle vous sera demandée puis suivez les instructions à l’écran.

Vous avez acheté une licence Windows

Il vous faut aller dans les paramètres de votre ordinateur et saisir la clé Windows fournie par VIP-URcdkey dans la section “Activation”. Il ne vous reste qu’à suivre les indications qui s’affichent à l’écran pour configurer Windows comme vous le souhaitez.

Vous avez acheté un pack Office ?

Vous devrez vous rendre sur le site officiel de Microsoft, sélectionner la version d’Office choisie et indiquer votre clé d’activation lorsque cela vous sera demandé. Il ne vous reste plus qu’à suivre les instructions à l’écran pour compléter l’installation.



