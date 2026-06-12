Restructuration massive chez Ubisoft : deux studios fermés, près de 400 postes supprimés

L’éditeur français de jeux vidéo Ubisoft s’apprête à supprimer 380 emplois et à fermer deux studios, selon des informations rapportées par le site Insider Gaming. Cette annonce intervient quelques mois après le licenciement d’au moins 55 employés dans deux studios suédois de l’entreprise.

D’après le média spécialisé, Ubisoft a informé ses équipes de ce plan de restructuration via une communication interne. Les suppressions de postes concernent des studios situés aux États-Unis, au Canada, en Espagne et en Serbie.

Fermetures et réorganisation

Les studios de Winnipeg au Canada et de Belgrade en Serbie seraient fermés, affectant respectivement 65 et 100 employés. À Barcelone, 51 postes seraient supprimés, tandis qu’un nombre non précisé d’employés du siège mondial de publication à San Francisco serait également concerné.

Par ailleurs, plus de 150 développeurs travaillant sur Rainbow Six Siege, Rainbow Six Siege Mobile et un projet non annoncé au sein d’Ubisoft Montréal seraient réaffectés vers d’autres projets. L’entreprise justifie ces mesures par une volonté de simplifier ses opérations, réduire les coûts et renforcer sa structure à long terme.

Le studio de Belgrade, créé en 2016, avait participé au développement de plusieurs titres comme The Crew 2, Tom Clancy’s Rainbow Six, Riders Republic et Skull & Bones. Celui de Winnipeg, ouvert en 2018, se concentrait sur le développement technologique des moteurs de jeu Anvil et Snowdrop et employait plus d’une centaine de personnes. L’action de l’éditeur s’était déjà effondrée en début d’année.

Une période difficile pour l’éditeur

Début janvier, Ubisoft avait déjà annoncé la fermeture de son studio mobile Ubisoft Halifax au Canada. L’entreprise, connue pour des franchises comme Assassin’s Creed, Prince of Persia et la série Tom Clancy’s, traverse une période agitée marquée par des licenciements, des fermetures de studios et des annulations de projets.

Parmi les jeux abandonnés figure Tom Clancy’s The Division Heartland, dont l’annulation a été confirmée en 2024, ainsi qu’Immortals Fenyx Rising 2 et plusieurs titres non annoncés.

Entre 2022 et 2024, les différentes vagues de réduction des coûts ont entraîné plus de 1 700 suppressions de postes dans les bureaux européens et nord-américains. Au total, Ubisoft aurait procédé à plus de 5 000 licenciements ces dernières années. L’entreprise, qui employait plus de 20 000 personnes à son apogée, compterait désormais environ 15 000 employés après ces dernières coupes.