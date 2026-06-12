Intel Core Ultra 7 251HX : ce processeur offrirait de belles performances pour un tarif très intéressant

Le Core Ultra 7 251HX d’Intel compte deux cœurs de moins que ses concurrents directs dans la gamme Arrow Lake-HX, mais les derniers benchmarks PassMark montrent qu’il leur tient tête, et les devance même légèrement, aussi bien en monocœur qu’en multicœur.

Des résultats de benchmark récemment publiés indiquent que l’Intel Core Ultra 7 251HX, un processeur de la famille Arrow Lake-HX doté de 18 cœurs, affiche des scores proches, voire légèrement supérieurs, à ceux des Core Ultra 7 255HX et 265HX, qui en comptent 20.

Des performances assez solides

En règle générale, un processeur disposant de moins de cœurs est attendu en retrait face à des modèles plus fournis en la matière. C’est d’ailleurs ce que confirment les résultats Cinebench R23, où le 251HX reste légèrement derrière ses homologues à 20 cœurs. Mais les données PassMark racontent une autre histoire.

Selon les résultats relayés par le compte 𝕏 @x86deadandback, le Core Ultra 7 251HX a obtenu 4 666 points en monocœur, soit un écart de 2 à 3 % au-dessus des scores enregistrés par les Ultra 7 255HX et 265HX. En performance multicœur, le processeur affiche 48 713 points, là encore légèrement supérieur à ce que produisent ses deux concurrents directs au sein de la même gamme.

Des nuances à garder à l’esprit

Ces résultats sont à prendre avec une certaine prudence. Seuls deux échantillons du Core Ultra 7 251HX ont été enregistrés dans la base de données de PassMark à ce stade. Un nombre aussi limité de relevés ne permet pas encore de tirer des conclusions définitives. La moyenne des scores est susceptible d’évoluer à mesure que de nouvelles données s’ajoutent.

Un bon compromis dans la gamme ?

Le Core Ultra 7 251HX a été lancé il y a environ deux mois. Il se positionne dans la gamme Arrow Lake-HX entre le Core Ultra 5 245HX et le Core Ultra 7 255HX. Il embarque 18 cœurs, pour un TDP de 55 W, identique à celui des 255HX et 265HX.

Ce TDP commun rend la comparaison d’autant plus pertinente : à consommation électrique égale, le 251HX parvient à tenir la comparaison face à des processeurs plus équipés en cœurs. Par ailleurs, des tests antérieurs sur Cinebench R23 avaient déjà mis en évidence une efficacité notable du 251HX dans des scénarios de fonctionnement en dessous de 100 W.

Le processeur semble ainsi constituer une option cohérente pour les ordinateurs portables orientés performances, sans nécessiter un nombre de cœurs élevé pour atteindre des résultats proches des 50 000 points en test multicœur PassMark.