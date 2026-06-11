WhatsApp va bloquer des millions d’iPhones : êtes-vous concerné ?

Meta a annoncé que WhatsApp ne sera plus compatible avec certaines versions d’iOS et d’iPadOS à partir du 30 novembre 2026. Si la majorité des utilisateurs ne sera pas affectée, les propriétaires d’appareils anciens ont tout intérêt à vérifier leurs mises à jour sans attendre.

Meta a annoncé que WhatsApp cessera de fonctionner sur certaines versions anciennes d’iOS et d’iPadOS à compter du 30 novembre 2026. L’application exigera désormais au minimum iOS 15.5 et iPadOS 15.5 pour continuer à tourner sur iPhone et iPad.

Un changement annoncé à l’avance

Cette annonce s’inscrit dans une démarche régulière de Meta, qui réévalue périodiquement les systèmes d’exploitation pris en charge par WhatsApp. L’entreprise justifie ces révisions par la nécessité de maintenir un niveau de sécurité suffisant et de garantir que les appareils disposent des fonctionnalités nécessaires au bon fonctionnement de l’application. Les appareils les plus anciens ne reçoivent en effet plus les mises à jour de sécurité les plus récentes.

L’année dernière, WhatsApp avait déjà relevé ses exigences à iOS 15.1, ce qui avait entraîné la fin du support pour l’iPhone 5s, l’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus.

Peu d’utilisateurs réellement concernés cette fois

Le changement prévu pour novembre 2026 devrait avoir un impact plus limité que le précédent. En effet, tout appareil capable de faire tourner iOS 15.1 ou iPadOS 15.1 peut également être mis à jour vers la version 15.5. Autrement dit, la nouvelle exigence ne rendra pas WhatsApp inaccessible sur des appareils qui pourraient techniquement le faire tourner.

Toutefois, les utilisateurs d’appareils plus anciens, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE de première génération, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air 2 ou iPad mini 4, devront s’assurer que leur système est à jour. La version la plus récente disponible pour ces appareils est iOS 15.8.8 et iPadOS 15.8.8, ce qui est suffisant pour continuer à utiliser WhatsApp après la bascule.

Meta précise communiquer ces changements plusieurs mois à l’avance pour laisser aux utilisateurs concernés le temps de mettre à jour leurs appareils ou d’envisager un remplacement.