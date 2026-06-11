Pendant que le prix de la RAM s’enflamme, la Chine dévoile des modules à 9200 MHz

Le fabricant chinois Montage Technology a annoncé le début de l’échantillonnage de son pilote d’horloge RCD06 pour modules mémoire DDR5 RDIMM, capable d’atteindre des vitesses de 9200 MT/s. Cette solution, destinée aux centres de données de nouvelle génération, représente une amélioration de 15% par rapport à la génération précédente.

Le fabricant chinois Montage Technology a annoncé le lancement de l’échantillonnage de son dernier pilote d’horloge destiné aux modules de mémoire DDR5 RDIMM, capable d’atteindre des vitesses de transfert de 9200 MT/s.

Une extension de l’offre vers le segment des serveurs

L’année dernière, l’entreprise basée à Shanghai avait déjà présenté un pilote d’horloge DDR5 haute performance pour les plateformes grand public, proposant des vitesses similaires de 9200 MT/s pour les modules CKD. La nouveauté réside dans l’adaptation de cette technologie aux modules RDIMM, utilisés principalement dans les datacenters.

Cette évolution s’inscrit dans un contexte de demande croissante pour les modules mémoire destinés aux serveurs, notamment stimulée par l’essor de l’intelligence artificielle agentique. Les modules RDIMM constituent actuellement une option privilégiée dans ce secteur, offrant un compromis entre performance et coût comparativement aux modules MRDIMM, qui proposent des densités supérieures mais à des prix nettement plus élevés.

Caractéristiques techniques du RCD06

Le composant RCD06 développé par Montage Technology affiche une vitesse de transfert maximale de 9200 MT/s, soit une amélioration de 15% par rapport à la génération précédente. L’architecture repose sur une conception à double canal avec deux sous-canaux partageant la logique d’horloge tout en fonctionnant de manière indépendante, permettant ainsi des vérifications de parité séparées.

Le pilote intègre également une égalisation linéaire à temps continu (CTLC) et une boucle à verrouillage de phase à faible gigue (PLL), des technologies qui contribuent à améliorer l’intégrité du signal et à garantir la précision de la distribution de l’horloge.

Une vitesse encore en cours de calibration

Montage Technology a indiqué que son pilote d’horloge DDR5 RDIMM est actuellement en phase d’échantillonnage auprès de plusieurs partenaires locaux. L’entreprise assure que le composant sera pleinement compatible avec les plateformes de centres de données de nouvelle génération.

Dans un communiqué, la société a déclaré travailler “en étroite collaboration avec les principaux fabricants de mémoire, les fournisseurs de processeurs et les utilisateurs finaux pour accélérer l’industrialisation de la dernière génération de technologie mémoire DDR5”.

Cette annonce s’inscrit dans une dynamique plus large du secteur chinois de la mémoire. Des entreprises comme CXMT déploient déjà des modules DDR5 fonctionnant à 8000 MT/s, et l’arrivée de solutions à 9200 MT/s pourrait permettre la validation de kits encore plus rapides pour les segments grand public et serveur.