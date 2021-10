Marvell présente ses DPU Octeon 10 et commutateur Prestera DX 7321 en 5 nm

Marvell a publié un communiqué pour annoncer la commercialisation de son DPU (Data Processing Units) Octeon 10 mais également présenter son commutateur Ethernet DX 7321 ; ces deux produits bénéficient d’une gravure en 5 nm par TSMC. Les associer permet de réduire de 50 % la consommation d’énergie par rapport aux autres offres existantes selon Marvell.

Les DPUs Octeon 10 intègrent jusqu’à 36 cœurs ArmV9 Neoverse N2 cadencés à 2,5 GHz, 32 Mo de cache L2 et 72 Mo de cache L3 ; cette version, le DPU400, consomme seulement 60 W. Ces DPUs Octeon prennent en chargent jusqu’à 12 canaux de DDR5-5200 et 8 lignes PCIe 5.0. En matière de connectivité, ils gèrent un débit Ethernet maximal de 400 Gbit/s.

Prestera DX 7321

Le commutateur Prestera DX 7321 est présenté par Marvell comme « le premier dispositif PAM4 50G en 5 nm du secteur ». Il vient étoffer une gamme comprenant quatre solutions et désormais susceptible de couvrir des vitesses de ports allant de 1 Gbit/s à 400 Gbit/s pour des bandes passantes globales allant de 200 Gbit/s à 1,6 Tbit/s. Le communiqué stipule que « cette nouvelle offre renforce les solutions 5G de Marvell pour les architectures Open RAN, vRAN et RAN traditionnelles, avec un protocole de temps de précision (PTP) de classe D ». De plus, « le dispositif de commutation incorpore une sécurité MACsec intégrée et une télémétrie avancée pour faciliter la visibilité et l’automatisation du réseau ».

Raghib Hussain, président des produits et technologies chez Marvell, déclare : « Les opérateurs ont besoin de solutions d’infrastructure de données 5G de nouvelle génération optimisées, à haute performance, à faible consommation et sécurisées, qui permettent de nouvelles applications à forte valeur ajoutée. Notre commutateur 5 nm et notre DPU fixent un nouveau jalon en matière de puissance, de performance et d’encombrement, fournissant la technologie nécessaire pour exploiter tout le potentiel de la 5G ». Parmi les clients de Marvell, figure notamment Nokia.

Source : Marvell