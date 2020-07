MediaTek présente ses SoC Helio G25 et Helio G35

MediaTek dévoile deux nouvelles puces dans sa gamme G (Gaming), les Helio G25 et G35. Gravées selon un process 12 nm FinFET, elles embarquent toutes deux un processeur Arm Cortex-A53 à 8 cœurs. Les fréquences sont de 2 GHz et 2,3 GHz respectivement.

Pour la partie GPU, on retrouve un IMG PowerVR GE8320 dans les deux cas. La puce monte à 350 MHz pour le SoC Helio G25 et à 680 MHz pour le G35. Pour la partie photo / vidéo, le G25 prend en charge un capteur photo allant jusqu’à 21 MP à 30 ips ; la définition maximale monte à 25 MP pour le G35.

Mémoire LPPDR3 et LPDDR4x

Les SoC gèrent la mémoire LPDDR3 (jusqu’à 4 Go à 933 MHz) et LPDDR4x (jusqu’à 6 Go à 1600 MHz). Ils proposent du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5 ainsi que la connectivité mobile et Wi-Fi simultanée. Ils se limitent en revanche au réseau 4G.

Comme le mentionne Yenchi Lee, directeur général adjoint de la division des communications sans fil de MediaTek, ces Helio G25 et G35 se destinent aux smartphones milieu de gamme : « Le jeu mobile est désormais le mode de divertissement préféré sur de nombreux segments du marché, et MediaTek a élargi sa gamme G pour répondre à l’énorme demande de smartphones gaming grand public à des prix compétitifs ».

Helio G25

Helio G35

Les fiches techniques des Helio G25 et Helio G35 sont disponibles ci-dessus et sur le site de MediaTek.