Microsoft retire subitement cette application de l’AppStore et du PlayStore

L’éditeur américain procède à la suppression de son outil de numérisation mobile dans le cadre d’une consolidation de ses services de productivité

Microsoft abandonne son appli Microsoft Lens.

Microsoft a retiré ce 9 février 2026 son application Microsoft Lens des magasins d’applications Google Play Store et Apple App Store. Cette décision, annoncée un mois auparavant en janvier 2026, s’inscrit dans une volonté de regrouper les fonctionnalités de productivité de l’entreprise sous l’écosystème Microsoft 365 Copilot.

Une application populaire retirée des stores

Microsoft Lens, application dédiée à la numérisation de documents sur appareils mobiles, affichait une note de 4,8 étoiles sur 5 sur les deux plateformes Android et iOS. Malgré cette réception favorable par les utilisateurs et un nombre élevé de téléchargements, Microsoft a maintenu sa décision de retirer l’application des boutiques en ligne.

Selon les informations disponibles, l’application était encore visible sur les deux stores au moment de la publication initiale de cette information, suggérant un retrait progressif plutôt qu’une suppression instantanée. Les utilisateurs ayant eu connaissance de cette annonce rapidement ont potentiellement pu procéder à un dernier téléchargement.

Une période de transition jusqu’au 9 mars 2026

Les utilisateurs ayant déjà installé Microsoft Lens ou l’ayant téléchargé avant son retrait disposeront d’un délai limité pour continuer à utiliser les fonctionnalités de numérisation. Microsoft a précisé les conditions de cette période transitoire :

« Vous pouvez continuer à numériser des documents dans l’application jusqu’au 9 mars 2026. Après cette date, vous ne pourrez plus créer de nouvelles numérisations, mais vous pourrez toujours accéder à vos numérisations précédentes si l’application reste installée sur votre appareil. »

Concrètement, cela signifie que les utilisateurs téléchargeant l’application aujourd’hui ne bénéficieront que d’un mois d’utilisation fonctionnelle avant que les capacités de numérisation ne soient désactivées au niveau logiciel.

Transfert de la fonctionnalité vers OneDrive

Dans le cadre de cette réorganisation, la fonctionnalité de numérisation de documents précédemment proposée par Microsoft Lens sera intégrée à l’application OneDrive. Microsoft recommande aux utilisateurs de l’application Lens de migrer vers OneDrive pour continuer à bénéficier d’un outil de numérisation de documents sur mobile.

OneDrive © Microsoft

Cette décision illustre la stratégie de consolidation de Microsoft, qui cherche à rassembler ses différents outils de productivité sous une architecture unifiée liée à Microsoft 365 Copilot, plutôt que de maintenir des applications distinctes pour chaque fonctionnalité.

Alternatives disponibles pour les utilisateurs

Pour les utilisateurs ne souhaitant pas utiliser OneDrive comme solution de remplacement, plusieurs alternatives existent sur le marché des applications de numérisation mobile. D’autres applications de numérisation sont disponibles sur les deux plateformes, dont certaines peuvent déjà être installées sur les appareils des utilisateurs.

Les documents précédemment numérisés via Microsoft Lens resteront accessibles tant que l’application demeure installée sur l’appareil de l’utilisateur, même après la date butoir du 9 mars 2026. Seule la création de nouvelles numérisations sera bloquée.