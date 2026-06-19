Moins épaisse qu’un dictionnaire : Samduo présente la batterie domestique la plus fine au monde

Samduo a dévoilé sa nouvelle série Nex E, des batteries domestiques « plug-and-play » dont l’épaisseur record de 11,9 cm permet une installation discrète dans n’importe quel foyer. Ce système innovant vise à maximiser l’autonomie énergétique des propriétaires de panneaux solaires tout en anticipant la fin des aides à la revente d’électricité prévue pour 2027.

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

Le soleil revient, avec lui, l’énergie solaire, pour économiser sur votre facture d’électricité. Samduo a présenté ses nouvelles gammes de batteries solaires, la Nex E6000H, un système de stockage d’énergie domestique couplé au courant alternatif, dont le boîtier affiche une épaisseur de 11,9 centimètres. Avec ceci, la Nex P2800 Pro, une autre batterie de capacité moindre, à un tarif intéressant.

Un format compact, une installation simplifiée

Son concurrent Zendure avait déjà présenté de nouvelles batteries en début d’année, le nouvel insider chinois arrive sur le marché avec de nombreux appareils. Le Nex E6000 propose une capacité de 6 kWh dans un boîtier intégrant la batterie, l’onduleur et le système de gestion de batterie (BMS). Cette conception tout-en-un vise à réduire l’encombrement habituellement associé aux systèmes de stockage résidentiels, qui occupent souvent une place significative dans un garage ou une buanderie.

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

Le produit fonctionne en courant alternatif et se connecte directement aux prises domestiques, sans câblage direct aux panneaux solaires. Il est donc compatible, selon le fabricant, avec la quasi-totalité des installations photovoltaïques déjà en place. Cette approche « plug-and-play » vise à faciliter l’installation, y compris dans des logements anciens ou aux espaces restreints.

Sur le plan technique, l’appareil délivre une puissance bidirectionnelle de 2 600 W en charge et en décharge, une sortie de 800 W lorsqu’il est connecté au réseau, et peut atteindre 2 600 VA en mode charge de sesours hors réseau. La capacité est évolutive : il est possible de connecter jusqu’à 15 unités pour atteindre 90 kWh au total. Le système pèse 59 kg et bénéficie d’un indice de protection IP65.

La batterie utilise des cellules LFP (lithium fer phosphate), technologie réputée pour sa stabilité chimique et sa longévité. Le fabricant annonce une durée de vie de plus de 8 000 cycles, soit environ 15 ans, et propose une garantie de 10 ans.

Une gamme qui s’élargit

Lors du même événement, Samduo a également présenté deux autres produits. Le Nex E6000H reprend les mêmes caractéristiques techniques que le Nex E6000 dans un format légèrement différent, destiné à s’adapter à des contraintes d’installation spécifiques.

© Charles Gouin-Peyrot pour Tom’s Hardware

Le Nex P2800 Pro, lui, s’adresse plutôt aux foyers souhaitant coupler stockage et production solaire de manière plus directe. Il offre une capacité de 2,73 kWh, extensible jusqu’à 16,41 kWh en connectant jusqu’à cinq unités, et intègre quatre MPPT indépendants pour une entrée photovoltaïque totale de 3 600 W. Sa puissance bidirectionnelle est de 2 400 W, avec une sortie réseau de 800 W et jusqu’à 1 200 VA en mode secours. L’appareil pèse 30,5 kg et bénéficie lui aussi d’un indice IP65 et d’une garantie de 10 ans.

Disponibilité et prix

La série Nex E sera commercialisée en Europe à partir du troisième trimestre 2026, à un prix de départ de 1 999 euros. La date de mise en vente précise pour la France n’a pas encore été communiquée.