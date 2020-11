MSI a mis en pause ses expéditions de RTX SUPRIM

Quelques jours après le lancement de sa nouvelle gamme de cartes graphiques SUPRIM, MSI a mis les expéditions des RTX 3090 et RTX 3080 en pause. La raison : des soupçons de défaut de fabrication sur certaines d’entre elles. La société a donc décidé de bloquer toutes livraisons aux détaillants pendant une courte période.

Contactée par Tom’s Hardware US et TechPowerUp, l’entreprise a répondu au premier site que « Oui, avant que les RTX 3090/3080 SUPRIM ne soient sur le point d’atteindre les détaillants, nous avons stoppé l’expédition pour évaluer un problème, mais il a été réglé et devrait être prêt pour le calendrier normal d’expédition. Il s’agissait juste d’une précaution supplémentaire car ces cartes sont de nouveaux modèles et nous voulons nous assurer que nous livrons des produits haut de gamme » ; au second : « Afin d’assurer la meilleure qualité de notre nouvelle série phare SUPRIM et de vous offrir la meilleure expérience de jeu, nous avons décidé de retenir l’envoi pour une vérification de dernière minute. Nous sommes maintenant sûrs que la qualité de notre produit est optimale et que les expéditions vont reprendre ».

L’objet des soupçons non précisé

MSI assure que les cartes confiées à la presse et les rares déjà mises sur le marché sont exemptes de problèmes. Quoi qu’il en soit, la société ne précise pas l’objet de sa méfiance ; en outre, elle ne procède à aucun rappel de produits. Par conséquent, pour ceux qui auraient déjà reçu leur exemplaire de RTX 3090 ou 3080 SUPRIM, il n’y a aucun point de vigilance précis sur lequel attirer leur attention.