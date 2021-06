MSI présente sa gamme de GeForce RTX 3080 et 3070 Ti

Douze références en tout (six RTX 3080 Ti et six RTX 3070 Ti), réparties dans les séries Suprim, Gaming Trio et Ventus 3X.

Cela ne vous aura pas échappé, hier, NVIDIA a officialisé ses GeForce RTX 3080 Ti et GeForce RTX 3070 Ti. La première sera commercialisée dès demain, le 3 juin, à partir de 1199 euros dans sa Founders Edition ; la seconde le 10 juin au tarif de 619 euros pour la FE. Nous publierons notre test de la GeForce RTX 3080 Ti à la levée de l’embargo, soit à 15 heures aujourd’hui. À la suite de l’annonce de NVIDIA, les fabricants n’ont pas tardé à présenter leurs modèles custom. C’est par exemple le cas de MSI, qui proposera des RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti dans ses séries Suprim, Gaming Trio et Ventus 3X.

L’entreprise proposera à chaque fois deux déclinaisons au sein d’un même design, ce qui donne 12 cartes au total (RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti mélangées). MSI a procédé à quelques ajustements dans ses designs ; principalement une mise à jour des ventilateurs.

Suprim

La gamme Suprim repose sur un système de refroidissement TRI FROZR 2s avec des ventilateurs TORX 4.0 ; MSI qualifie celui-ci comme son « système de refroidissement par air le plus avancé à ce jour ». Outre les deux éléments susmentionnés, il s’articule autour « de caloducs CORE PIPES, d’une backplate en métal brossé et d’un dissipateur thermique dédié aux modules de mémoire. L’aluminium, à l’extérieur du système de refroidissement et de la plaque arrière, octroie à la carte un aspect invulnérable tout en renforçant la longueur de la carte ». Les cartes Suprim bénéficient également d’un mode Dual BIOS.

Gaming Trio

La série Gaming Trio change un peu, puisque MSI a accordé une paire de ventilateurs TORX FAN 4.0 au système TRI FROZR 2, lui-même retravaillé avec « une backplate au fini mat [qui] renforce non seulement la carte graphique, mais fournit une action de refroidissement passive grâce à l’usage de pads thermiques ». Les amateurs de RGB ne sont pas oubliés avec un « éclairage RGB Mystic Light ornant l’extérieur de la carte graphique [et] fonctionnant en synchronisation avec le reste du PC via Mystic Light Sync et Ambient Link, tous deux contrôlés avec l’utilitaire logiciel MSI Center ».

Ventus 3X

MSI a aussi légèrement retravaillé sa série Ventus 3X en la dotant de ventilateurs TORX 3.0.