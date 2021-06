NVIDIA lance les GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti

C’était le secret le moins bien gardé dans le domaine hardware depuis plusieurs semaines ; NVIDIA a officialisé ses cartes graphiques GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti lors du Computex 2021. La GeForce RTX 3080 Ti sera disponible dès le 3 juin à partir de 1199 dollars ; la GeForce RTX 3070 Ti, le 10 juin pour un prix débutant à 599 dollars.

Niveau performance, NVIDIA indique que la RTX 3080 Ti s’avère deux fois plus véloce que la GTX 1080 Ti en rastérisation classique ; la RTX 3070 Ti propose des performances 1,5X et 2X supérieures à la RTX 2070 Super et à la GTX 1070 Ti respectivement.

Spécifications des RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti

Outre les dates, les fuites des semaines précédentes avaient aussi visé juste en ce qui concerne les spécifications. Armée d’un GPU GA102, la RTX 3080 Ti possède 10 240 cœurs CUDA et 80 cœurs RT, soit seulement 246 cœurs CUDA et 2 cœurs RT de moins que la RTX 3090. En revanche, cette dernière possède deux fois plus de VRAM puisque la RTX 3080 Ti se restreint à 12 Go de GDDR6X.

Si mémoire vidéo dédiée mise à part, la RTX 3080 Ti bascule plus du côté de la RTX 3090 que de celui de la RTX 3080, ce n’est pas le cas de la RTX 3070 Ti, bien plus proche de la référence qui porte le même numéro. Basée sur un GPU GA104-400, elle hérite en effet de 6144 cœurs CUDA et 48 cœurs RT ; pour mémoire, la RTX 3070 possède 5888 cœurs CUDA et 46 cœurs RT, la RTX 3080 8704 cœurs CUDA et 68 cœurs RT. De plus, comme la RTX 3070, la version Ti de cette dernière conserve 8 Go de VRAM. Il s’agit toutefois de mémoire GDDR6X à 19 Gbit/s, ce qui lui confère une bande passante mémoire nettement supérieure : 608 Go/s au lieu de 448 Go/s.

Gamme RTX 3000 Ampere, de la RTX 3070 à la RTX 3090

Pour une meilleure visibilité, le tableau ci-dessous compare le haut du panier de la gamme Ampere RTX 3000. Nous vous proposerons un test de la RTX 3080 Ti demain, dès la levée de l’embargo.

Référence RTX 3090 RTX 3080 Ti RTX 3080 RTX 3070 Ti RTX 3070 GPU GA102-300 GA102-225 GA102-200 GA104-400 GA104-300 SM 82 80 68 48 46 Cœurs CUDA 10496 10240 8704 6144 5888 Cœurs RT 82 80 68 48 46 Cœurs Tensor 328 320 272 192 184 ROP 112 112 96 96 96 Fréquence de base GPU 1395 MHz 1365 MHz 1440 MHz 1580MHz 1500 MHz Fréquence Boost GPU 1695 MHz 1665 MHz 1710 MHz 1770 MHz 1725 MHz Memory 24 Go G6X 12 Go G6X 10 Go G6X 8 Go G6X 8 Go G6 Bus mémoire 384-bit 384-bit 320-bit 256-bit 256-bit Vitesse mémoire 19,5 Gbit/s 19 Gbit/s 19 Gbit/s 19 Gbit/s 14 Gbit/s Bande passante mémoire 936 Go/s 912 Go/s 760 Go/s 608 Go/s 448 Go/s TDP 350W 350W 320W 290W 220W MSRP 1499 dollars 1199 dollars 699 dollars 599 dollars 499 dollars Date de commercialisation 24 septembre 2020 3 juin 2021 17 septembre 2020 10 juin 2021 29 octobre 2020

Source : NVIDIA