[MWC] Air Glass : Oppo expose ses ‘lunettes’ de réalité augmentée

En fin d’année dernière, à l’occasion de l’Inno Day 2021, Oppo avait présenté ses lunettes de réalité augmentée baptisées Air Glass. Nous avons pu en essayer une sur le stand de l’entreprise au salon MWC 2022. C’est d’ailleurs la seule irruption prévue sur le territoire européen, puisque ces Oppo Air Glass se destinent exclusivement au marché chinois, en tout cas pour le moment.

Les lunettes projettent des informations en vert uniquement ; un choix de couleur apparemment motivé par des considérations de contraste et de luminosité. Dans son communiqué de presse, la firme expose : « Le cœur du système d’affichage des lunettes Air Glass est basé sur le micro-projecteur Spark, développé exclusivement par Oppo. Ce n’est autre que le système de projection le plus compact du marché avec seulement 0,5 cm3, soit la taille d’un grain de café. Le projecteur est doté d’un boîtier métallique usiné par CNC avec un module de lentille en verre pour assurer une meilleure dissipation de la chaleur et une meilleure stabilité. Il est alimenté par une micro-LED de pointe générant une luminosité de 3 millions de nits.

De plus, les OPPO Air Glass adoptent un guide d’ondes de diffraction optique qui prend en charge 2 modes d’affichage – une échelle de gris à 16 niveaux et une échelle de gris à 256 niveaux – et peut fournir jusqu’à 1400 nits de luminosité moyenne, pour des visuels plus vifs et plus nets. Pour y arriver, 2 couches de verre saphir ont été utilisées afin d’envelopper le guide d’ondes des deux côtés, assurant ainsi une meilleure protection. »

30 grammes

Ses lunettes, qui sont sous forme de monture monoculaire, pèsent seulement 30 grammes et proposent une autonomie d’environ 3 heures. Elles embarquent un SoC Qualcomm Wear 4100. Oppo précise qu’elles « sont disponibles avec 2 types de montures différentes : une demi-monture argentée et une monture complète noire, celle-ci s’adressant à ceux qui ont besoin de lunettes correctrices ».

Enfin, si vous vous demandez à quoi un tel gadget peut bien servir, Oppo liste une série d’applications : Météo, Calendrier, Santé, Téléprompteur, Traduction et Navigation.

Concrètement, la traduction par exemple « permet de convertir les entrées vocales de l’utilisateur en texte et de les traduire automatiquement avant d’apparaître sur les OPPO Air Glass de l’autre utilisateur. Pour le moment, elles prennent uniquement en charge la traduction chinois-anglais, mais bientôt s’ajouteront le japonais et le coréen ».

La fonctionnalité téléprompteur « peut être adaptée pour afficher des textes tels que des discours ou des notes pour une référence pratique lors de présentations ou de réunions ».

Pour finir, les applications Walk & Bike Navigation et Explore Nearby, soutenues par Baidu, offrent aux utilisateurs la possibilité de « recevoir des instructions pour se déplacer à pied ou à vélo ou bien des informations sur les magasins alentour, en fonction de l’emplacement et de l’orientation de l’utilisateur ».

Le tarif n’est pas connu pour le moment, mais ces Oppo Air Glass sont attendues avant la fin du trimestre en Chine. L’avenir nous dira si elles rencontreront plus de succès que les Google Glass.