N’attendez pas de Titan RTX Ada Lovelace

Avant le lancement de la GeForce RTX 4090, certaines rumeurs évoquaient une carte répondant au doux nom de The Beast, et supposée faire office de RTX 4090 Ti voire de Titan RTX. The Beast était pressentie pour posséder 18 176 cœurs et 48 Go de GDDR6X. Finalement, à en croire le leaker Kopite7kimi, qui publie frénétiquement des tweets relatifs aux cartes graphiques RTX 4000 depuis de nombreux mois, The Beast ne verra jamais le jour ; autrement dit, il ne faut pas attendre une GeForce RTX Titan Ada Lovelace avec 48 Go de VRAM.

© NVIDIA

La GeForce RTX 4090 ne resterait néanmoins pas le fleuron de cette génération indéfiniment : la GeForce RTX 4090 Ti serait toujours d’actualité. Cette référence conserverait 24 Go de GDDR6X mais proposerait la quantité de cœurs CUDA susmentionnée. Ainsi, contrairement à la GeForce RTX 3090 Ti, qui exploite pleinement son GPU GA102 (10 752 cœurs CUDA), sa successeure serait un peu plus raisonnable : le GPU AD102 autorise en effet jusqu’à 18 432 cœurs CUDA et 576 cœurs Tensor.

La Titan est morte, vive les RTX x090 Ti

Sans jouer les prophètes, le lancement d’une GeForce RTX 4090 Ti d’ici quelques mois et la non-existance d’une Titan sont effectivement des hypothèses plausibles. Tout simplement en raison des éléments évoqués ci-dessus, et parce que NVIDIA a procédé de la sorte avec la génération précédente. En outre, Titan RTX désigne déjà une carte graphique sous architecture Turing ; gamme ne proposant d’ailleurs pas de RTX 2090. De fait, les RTX x090 Ti sont les nouvelles Titan. Au-delà du nom Titan, il faudrait donc surtout faire le deuil d’une GeForce munie de 48 Go de VRAM ; une configuration de toute manière désormais proposée par la RTX 6000.

Carte graphique Statut GPU Cœurs CUDA Mem.

(Speed) Memory Bus Bande passante mémoire TDP TITAN ADA Annulée ? AD102-450 18 176 24,0 Gbit/s 48 Go G6X 384b 1152 Go/s 800W RTX 4090 Ti Attendue AD102-450 18 176 24,0 Gbit/s 24 Go G6X 384b 1152 Go/s 600W RTX 4090 Lancée AD102-300 16 384 21,0 Gbit/s 24 Go G6X 384b 1008 Go/s 450W RTX 4080 16 Go Officialisée AD103–300 9728 22,4 Gbit/s 16 Go G6X 256b 717 Go/s 320W RTX 4080 12 Go Annulée AD104–400 7680 21,0 Gbit/s 12 Go G6X 192b 504 Go/s 285W RTX 4070 Ti Attendue AD104–400 7680 21,0 Gbit/s 12 Go G6X 192b 504 Go/s 285W RTX 4070 Attendue AD104-275 7168 21,0 Gbit/s 10 Go G6X 160b 420 Go/s 250W