NVIDIA dévoile la RTX 6000 dotée de 48 Go de mémoire GDDR6 ECC

Les GeForce RTX 4090 et RTX 4080 ne sont pas les seules cartes graphiques lancées par NVIDIA à la GTC 2022. L’entreprise a également présenté la RTX 6000. Elle aussi basée sur l’architecture Ada Lovelace, elle cible les professionnels avec ses 48 Go de mémoire de GDDR6 ECC (error-correcting code).

© NVIDIA

Selon NVIDIA, cette RTX 6000 offre des performances 2 à 4 fois supérieures à celles de la RTX A6000 de la génération précédente. Malheureusement, la société ne dévoile pas beaucoup de caractéristiques de la carte hormis les 48 Go de VRAM et une consommation maximale de 300 W. La présentation mentionne aussi un cache L2 plus important. Comme les GeForce RTX 4000, cette référence profite bien sûr de cœurs RT de 3e génération et de coeurs Tensor de 4e génération. Elle utilise une interface PCIe Gen 4 x 16 et met à disposition de l’utilisateur quatre DisplayPort 1.4.

Le DLSS 3.0 est exclusif aux GeForce RTX 4000, pour le moment

Une carte commercialisée à partir de décembre prochain

Voici la présentation faite par la société : « La NVIDIA RTX 6000 Ada offre les caractéristiques, les capacités et les performances nécessaires pour relever les défis des workflows professionnels d’aujourd’hui. Construit sur l’architecture GPU NVIDIA Ada Lovelace, le RTX 6000 associe des RT Cores de troisième génération, des Tensor Cores de quatrième génération et des cœurs CUDA de nouvelle génération avec 48 Go de mémoire graphique pour des performances de rendu, d’IA, de graphisme et de calcul sans précédent. Les stations de travail équipées de la technologie NVIDIA RTX 6000 vous offrent ce dont vous avez besoin pour réussir dans l’environnement professionnel ultra-défiante d’aujourd’hui. »

NVIDIA indique que cette nouvelle carte graphique sera disponible à l’achat en décembre prochain. Malheureusement, la société n’a pas révélé le prix. À titre indicatif, la RTX A6000 48 Go avait un MSRP de 6999 dollars à sa sortie ; elle se trouve à environ 6500 euros désormais.

© NVIDIA

Source : NVIDIA