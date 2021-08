NVIDIA annonce 9 jeux compatibles DLSS, dont 6 proposant du ray tracing

À l’occasion de la Gamescom 2021, NVIDIA annonce que six jeux supplémentaires bénéficieront du ray tracing et du DLSS. À savoir : Marvel’s Guardians of the Galaxy, Dying Light 2 Stay Human, Myst, SYNCED : Off Planet, Bright Memory : Infinite et Loopmancer. En outre, trois autres profiteront du DLSS : Chivalry 2, GRIT et Faraday Protocol. Par ailleurs, l’entreprise officialise un bundle pour Battlefield 2042 pour les PC de bureau et les ordinateurs portables équipés de GeForce RTX.

Commençons par le bundle Battlefield 2042. En juin, NVIDIA a annoncé être « le partenaire graphique officiel de Battlefield 2042 ». Le jeu de DICE prendra ainsi en charge le NVIDIA DLSS et NVIDIA Reflex. Pour que les acquéreurs récents de cartes RTX en profitent, Battlefield 2042 sera fourni avec certains ordinateurs de bureau et portables GeForce RTX pour une durée limitée. Cette offre est valable pour l’achat d’un PC de bureau ou d’un PC portable éligible. Ce dernier doit embarquer une carte graphique GeForce RTX 3090, RTX 3080 Ti, RTX 3080, RTX 3070 Ti ou RTX 3070. L’offre débute dès aujourd’hui et se terminera le 14 septembre prochain. NVIDIA a fixé la date limite pour l’activation du code au 14 décembre 2021.

Du ray tracing pour Dying Light 2 Stay Human et Marvel’s Guardians of the Galaxy notamment

Parmi la liste des jeux qui adopteront le DLSS et le ray tracing, figure Marvel’s Guardians of the Galaxy. Ainsi, dès son lancement le 26 octobre, la version PC profitera des reflets en ray tracing et du NVIDIA DLSS.

Olivier Proulx, Senior Producer, Eidos-Montréal, déclare : « Marvel’s Guardians of the Galaxy combine une narration originale et un gameplay solo électrisant avec une esthétique avant-gardiste. Avec l’ajout du ray tracing et du NVIDIA DLSS, les joueurs PC pourront profiter des visuels de cet univers étonnant avec des performances encore plus élevées ».

Dying Light 2 Stay Human bénéficiera lui aussi du NVIDIA DLSS et du ray tracing (réflexions, illumination globale et ombres). Il doit paraître en décembre prochain.

NVIDIA rapporte les propos de Tomasz Szałkowski, directeur du rendu chez Techland : « Notre partenariat avec NVIDIA nous a permis de créer une expérience immersive et viscérale pour les joueurs de Dying Light 2. Le ray tracing améliore le réalisme de notre monde impitoyable et infecté, tandis que le NVIDIA DLSS apporte une augmentation massive des performances sans sacrifier la qualité de l’image, de sorte que vous ne manquerez jamais un details en traversant le paysage ».

Enfin, dans son communiqué, NVIDIA livre également des benchmarks illustrant les gains apportés par le DLSS dans certains titres. Notamment dans Myst, qui débarquera le 26 août avec le NVIDIA DLSS et les réflexions par raytracing ; dans GRIT, « un nouveau jeu bataille royale basée sur le Far West » attendu en accès anticipé le 1er septembre ; dans Faraday Protocol, lancé avec le DLSS.

Vous pouvez accéder à toutes les vidéos de présentation des jeux susmentionnés sur le site de NVIDIA.