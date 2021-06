Battlefield 2042 supportera le DLSS et NVIDIA Reflex

EA et DICE s’associent à NVIDIA pour Battlefield 2042 ; le titre intégrera le DLSS et NVIDIA Reflex à sa sortie en octobre prochain. Ainsi, dans son communiqué de presse, NVIDIA indique qu’Electronic Art et DICE l’ont choisi comme « partenaire officiel de la plate-forme graphique PC pour Battlefield ».

Cette alliance n’a rien d’inédit ni de très surprenant, puisque comme le rappelle la société, Battlefield V a été le premier jeu basé sur le moteur Frostbite à bénéficier du DLSS, Anthem le deuxième ; Battlefield 2042 sera donc le troisième. Rappelons que dans les deux cas, l’activation de ces technologies nécessite une carte graphique GeForce RTX. Nous ne présentons plus le DLSS, le super-échantillonnage par Deep Learning (DLSS) de la société ; quant à NVIDIA Reflex, il s’agit d’une « technologie qui réduit dynamiquement la latence du système en combinant une série d’optimisations relatives au GPU et à votre jeu ». L’activation de ce mode à faible latence permettrait de « renforcer la précision du joueur dans des jeux de tir ».

7 cartes qui rassemblent jusqu’à 128 joueurs

Présenté en début de mois, Battlefield 2042 « marque le retour de la guerre totale emblématique de la franchise. Adaptez-vous et triomphez sur des champs de bataille dynamiques avec l’aide de votre escouade et d’un arsenal de pointe. Avec jusqu’à 128 joueurs, préparez-vous à des combats d’une ampleur jamais vue dans de vastes environnements. Vous vivrez des expériences à grande échelle à travers des modes multijoueur mis à jour tels que Conquête et Percée et des nouveautés comme Zone à risque ».

Le titre contiendra 7 cartes à sa sortie : Orbital (Kourou, Guyane française), Sablier (Doha, Qatar), Kaléidoscope (Songdo, Corée du Sud), Manifeste (Pulau Brani, Singapour), Décharge (Alang, Inde), Rupture (Terre de la Reine-Maud, Antarctique), Renouveau (Désert Arabique, Égypte).

Vous pouvez visionner le trailer officiel de gameplay ci-dessous. Enfin, EA promet « encore plus de Battlefield 2042 lors de l’EA Play Live le 22 juillet ».