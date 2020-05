NVIDIA fête les 40 ans de Pac-Man en le recréant grâce à l’IA

Pac-Man a aujourd’hui quarante ans. En effet, le célèbre jeu est sorti le 22 mai 1980 au Japon. Afin de célébrer cet anniversaire d’une façon originale, l’équipe de NVIDIA AI a décidé de confier à une intelligence artificielle le soin de recréer le jeu de toutes pièces.

Pour cela, les chercheurs ont mobilisé leur outil appelé GameGAN, GAN étant l’acronyme de Generative Adversarial Network. Le principe : deux IA, l’une élabore des données qui correspondent à un modèle et l’autre détermine si les données sont réelles ou non. Dans le cas présent, GameGan a eu droit à 50 000 parties de Pac-Man, elles-mêmes générées par une autre IA jouant au titre. Grâce aux seules images et données d’entrée, c’est-à-dire les touches directionnelles actionnées, GameGAN a été en mesure d’apprendre les règles de Pac-Man et de simuler le jeu, sans avoir eu accès au code.

L’IA modèle jouait trop bien

Concrètement GameGAN génère une série d’images conformes à ses données d’entraînement, lesquelles ressemblent fortement à Pac-Man. Le résultat est presque similaire au titre original. Ironiquement, dans les 50 000 parties de Pac-Man qui ont servi de base pour GameCAN, l’IA qui jouait est si forte qu’elle n’est morte que très rarement. Par conséquent, GameCAN n’avait d’abord pas assimilé le fait qu’un fantôme basique puisse tuer Pac-Man.

Enfin, NVIDIA souhaite apparemment peaufiner cette version GameGAN de Pac-Man pour la rendre jouable et accessible au plus grand nombre d’ici la fin d’année. Néanmoins, notez que la version GameGAN de Pac-Man a pour l’instant une définition de seulement 128 x 128 pixels. C’est moins que le jeu d’arcade original, qui a une définition de 224 x 288 pixels.

