NVIDIA : fin du support des GPU Kepler et des systèmes Windows 7 et 8/8.1 à partir d’octobre

NVIDIA ne supportera plus ses GPU Kepler pour PC fixes et les systèmes d’exploitation Windows 7 et Windows 8/8.1 à partir du 31 août prochain, date de publication de l’ultime pilote Game Ready les concernant (R470 GA5). Ainsi, les GPU Kepler desktop (indépendamment de l’OS) et ces versions de Windows ne recevront pas le pilote Game Ready R495 GA1 programmé le 4 octobre. NVIDIA garantira quand même des mises à jour de sécurité critiques si nécessaire jusqu’en septembre 2024.

Pour mémoire, l’architecture Kepler a fait ses débuts en 2012 ; elle concerne les GTX 6xx et 7xx ; vous pouvez retrouver la liste complète des cartes graphiques Kelpler en bas d’article. NVIDIA estime donc qu’il est temps de tourner la page : « Les GPU de bureau basés sur Kepler ont été initialement lancés en mars 2012. Depuis, la technologie des jeux a évolué de façon spectaculaire avec des technologies comme DirectX 12 Ultimate et NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling). À l’avenir, l’équipe d’assurance qualité logicielle de NVIDIA se concentrera sur le matériel qui prend en charge les nouvelles technologies. »

Concernant la fin de fin du support des OS Windows 7 et 8/8.1, NVIDIA se justifie ainsi : « Microsoft a officiellement mis fin à la prise en charge de Windows 7 et de Windows 8, tandis que Windows 8.1 arrive lui aussi en fin de cycle de vie. La grande majorité de nos clients GeForce ont migré vers le système d’exploitation Windows 10. Afin de s’assurer que les propriétaires de GeForce bénéficient de la meilleure sécurité, du meilleur support et des meilleures fonctionnalités possibles, NVIDIA va désormais se concentrer sur le système d’exploitation Windows 10. »

Quand une seule GeForce Kepler remplace trois GTX 580

Liste des cartes graphiques Kepler

Voici la liste des cartes graphiques de bureau GeForce Kepler concernées par la décision de NVIDIA. Parmi celles-ci, la GT 730, remise sur le marché par MSI il y a quelques jours pour faire face à la pénurie…

