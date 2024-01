Les GeForce RTX 40 SUPER officialisées, NVIDIA n’alourdit pas la facture

Chez NVIDIA, SUPER ne rime pas avec plus cher. En effet, les GeForce RTX 4070 Ti et RTX 4070 SUPER ont des prix de vente recommandés similaires aux versions de base. Quant à la GeForce RTX 4080 SUPER, descendante de la mal-aimée RTX 4080, elle allège carrément la facture.

© NVIDIA

Ce ne sera une surprise pour personne, NVIDIA vient d’officialiser ses GeForce RTX 40 SUPER. L’entreprise a bien préparé trois cartes graphiques : les GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER et RTX 4070 SUPER.

Les caractéristique de ces références, ainsi que leurs prix, sont conformes aux fuites de ces derniers jours. Toutes gagnent des cœurs CUDA par rapport aux versions originales.

Grâce à l’adoption du GPU AD103 jusqu’ici réservé aux références Ada Lovelace d’un rang plus élevé, la GeForce RTX 4070 Ti SUPER a aussi droit à 4 Go de VRAM supplémentaires et à un bus mémoire plus large. Ces changements boostent la bande passante mémoire pour la faire monter à 672 Go/s au lieu de 504 Go/s.

RTX 40 SUPER : des prix stables, voire en baisse

En matière de prix, comme deux sources l’avaient annoncé, les tarifs recommandés pour les RTX 4070 Ti et RTX 4070 SUPER ne bougent pas par rapport aux versions de base de ces cartes : ils restent de 799 et 599 dollars. NVIDIA n’a pas communiqué les prix en euros pour l’instant, mais les sommes demandées pour les RTX 4070 et RTX 4070 Ti étaient de 659 et 899 euros initialement.

© NVIDIA

Il faudra attendre les tests, mais avec sa quantité de VRAM et son nombre de cœurs CUDA rehaussés, la RTX 4070 Ti pourrait offrir un rapport perf / prix intéressant ; en tout cas, bien supérieur à celui de la RTX 4070 Ti. Et au moins, contrairement à AMD qui facture 60 dollars les 8 Go de mémoire supplémentaires de la RX 7600 XT (329 dollars contre 269 dollars), NVIDIA ne fait pas payer son refresh au prix fort.

© NVIDIA

D’ailleurs, la GeForce RTX 4080 SUPER sortira même à un prix inférieur à celui de la RTX 4080 : 999 dollars au lieu de 1199 dollars. Notez que cette référence profite aussi d’une vitesse mémoire légèrement accrue (23 Gbit/s).

© NVIDIA

La GeForce RTX 4070 SUPER sera commercialisée à partir du 17 janvier. La RTX 4070 Ti SUPER débarquera sept jours plus tard, et la RTX 4080 SUPER encore une semaine après.