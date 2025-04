Les GeForce RTX 5060 et 5060 Ti commencent à être envoyées

Les NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti et RTX 5060, équipées de mémoire GDDR7 et d’un bus de 128 bits, ont été repérées dans des manifestes d’expédition, confirmant leur lancement imminent avec des configurations de 8 Go et 16 Go de VRAM, visant à offrir un meilleur rapport performance/prix dans le segment d’entrée de gamme.

Les Nvidia GeForce RTX 5060 Ti et RTX 5060 ont fait leur apparition dans les manifestes d’expédition, confirmant l’utilisation de la mémoire GDDR7 avec une interface de bus de 128 bits. Ces GPU, identifiés par la carte “PG152” et silicium GB206, ont été repérés par Videocardz dans les manifestes d’expédition de NBD. Les manifestes révèlent trois modèles au sein de la gamme RTX 5060, y compris des configurations de 8 Go et 16 Go pour la RTX 5060 Ti.

L’intégration des modules de mémoire GDDR7 devrait améliorer considérablement les performances, offrant une bande passante totale de 448 Go/s. Cela représente une augmentation de 55 % par rapport à la RTX 4060 Ti, malgré le fait que le bus mémoire reste inchangé. Le succès de la série RTX 5060 dépendra largement du rapport performance/prix, car le segment des GPU d’entrée de gamme est très concurrentiel.

La RTX 5060 Ti sera disponible en deux configurations de VRAM, 8 Go et 16 Go, avec une consommation électrique (TDP) de 180 W. La RTX 5060, quant à elle, disposera de 8 Go de mémoire GDDR7 et de 3 840 cœurs CUDA, offrant une amélioration notable des performances par rapport à la génération précédente, principalement grâce au type de mémoire avancé. Les deux GPU devraient être lancés mi-avril, avec un prix de 299$ pour la RTX 5060 et de 399$ pour la RTX 5060 et de 399 et 499$ pour les variantes 8 Go et 16 Go de la RTX 5060 Ti, respectivement.

Ces nouvelles cartes graphiques de NVIDIA visent à offrir une meilleure expérience de jeu et des capacités accrues pour les applications nécessitant des performances graphiques élevées. L’utilisation de la mémoire GDDR7 permettra non seulement d’améliorer les performances brutes, mais aussi d’optimiser l’efficacité énergétique, un facteur crucial pour les utilisateurs soucieux de leur budget.

NVIDIA continue d’innover dans le domaine des GPU, et ces nouvelles cartes graphiques promettent de repousser les limites de ce qui est possible dans le segment d’entrée de gamme. Les joueurs et les créateurs de contenu attendent avec impatience de voir comment ces cartes se comporteront dans des scénarios réels, et si elles parviendront à offrir un bon équilibre entre prix et performances.

Cette apparition des RTX 5060 Ti et RTX 5060 dans les manifestes d’expédition est une indication claire que NVIDIA se prépare à lancer des produits compétitifs sur le marché des GPU d’entrée de gamme. Avec des améliorations significatives en termes de mémoire et d’efficacité, ces cartes pourraient bien devenir un choix populaire parmi les consommateurs à la recherche d’une solution graphique performante et abordable.