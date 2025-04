Voici la RTX 5060 Ti, son prix et ses caractéristiques

NVIDIA a lancé le RTX 5060 Ti, disponible en configurations 8GB et 16GB chez divers revendeurs, avec des prix initiaux supérieurs au prix de vente conseillé et des stocks limités en raison d’une forte demande.

NVIDIA a finalement lancé sa nouvelle gamme de GPU RTX Blackwell “60-class”, plus compétitive et abordable, en commençant par le RTX 5060 Ti. Voici un aperçu de la disponibilité en magasin.

Prix et disponibilité de la RTX 5060 Ti

NVIDIA a réussi à garder la série RTX 5060 sous silence, suscitant des spéculations sur la date de lancement jusqu’au dernier moment. Le RTX 5060 Ti est désormais disponible en configurations 8 Go et 16 Go. Si vous souhaitez tester la nouvelle carte graphique milieu de gamme de NVIDIA, voici une liste des revendeurs proposant des modèles RTX 5060 Ti dès le premier jour. Il est important de noter que de nombreux produits pourraient être en rupture de stock en raison de la forte demande.

Newegg est l’un des principaux revendeurs à proposer une large gamme d’options AIB pour le GeForce RTX 5060 Ti. Cependant, aucun modèle n’est actuellement disponible au prix de vente conseillé, ce qui signifie que les prix ont déjà augmenté dès le premier jour. Voici les modèles RTX 5060 Ti disponibles chez Newegg, tous actuellement en rupture de stock :

ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 Ti 8GB – 419,99 $

ASUS PRIME GeForce RTX 5060 Ti 8GB – 419,99 $

ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB – 479,99 $

ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 Ti 16GB – 472,99 $

ASUS PRIME GeForce RTX 5060 Ti 16GB – 479,99 $

Disponibilité en France

En dehors des États-Unis, Overclockers UK propose des listes d’attente pour divers modèles RTX 5060 Ti, incluant des marques comme Palit, Gainward et Inno3D, mais ces modèles ne sont pas encore disponibles à l’achat.

Perspectives d’inventaire

Il semble que l’acquisition du RTX 5060 Ti dès le premier jour soit difficile, mais on s’attend à ce que la situation des stocks soit meilleure que lors des précédents lancements de la série RTX 50. Des revendeurs majeurs comme MicroCenter et BestBuy devraient proposer leurs listes de RTX 5060 Ti plus tard dans la journée.